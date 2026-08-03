RECORD Bahia marca presença na 15ª edição da Super Bahia Com estande próprio, cobertura jornalística e equipe comercial, a RECORD Bahia marcou presença nos três dias da feira

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia participou da 15ª edição da Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores (Super Bahia), realizada entre os dias 28 e 30 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Salvador.

Promovida pela ABASE – Associação Baiana de Supermercados, em parceria com o SINDSUPER – Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia, a Super Bahia é a maior feira do segmento no Norte e Nordeste do país, reunindo fornecedores, expositores e empresas do comércio varejista de autosserviço de diversas regiões do Brasil.

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Divulgação RECORD Bahia

Mais uma vez, a RECORD Bahia esteve presente com um estande para receber clientes, parceiros e visitantes, fortalecendo relacionamentos e apresentando suas soluções comerciais. Durante os três dias de evento, a emissora recebeu parceiros, com a presença da equipe comercial, fortalecendo o relacionamento com clientes e parceiros e identificando novas oportunidades de negócios.

Além da presença institucional e comercial, a RECORD Bahia contou com equipe de jornalistas, que realizou a cobertura do evento, tanto na tv como no digital nos três dias da feira, levando ao público informações sobre os principais acontecimentos da Super Bahia.