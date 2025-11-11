RECORD Bahia marca presença no Summit de Negócios Made in Bahia com experiência sensorial de cafés especiais. A emissora participou do evento com uma imersão sensorial em cafés especiais e reforçando seu compromisso com a inovação e o fortalecimento da comunicação baiana.

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia participou do evento Summit Made in Bahia, que reuniu autoridades, economistas, empreendedores e gestores públicos, nos dias 05 e 06 de novembro, com conteúdo transformador e networking de alto nível, no Centro de Convenções da Bahia.

Com um stand próprio, a emissora ofereceu ao público uma experiência sensorial de consumo de cafés especiais, em parceria com a marca Entre Vales, proporcionando momentos de interação e conexão, com a presença do Diretor Geral, Carlos Alves, Diretor Comercial Alex Gonzalez, apresentadores da emissora Jessica Smetak, Marcus Pimenta e Adelson Carvalho, além de gestores dos departamentos da RECORD Bahia.

Durante o evento, o Diretor Nacional de Comercialização Multiplataforma do Grupo Record, Paulo Itabaiana, participou de um painel sobre a força e a importância da comunicação, destacando também as ações necessárias no combate às fake news.

A participação da RECORD Bahia no evento reforça o compromisso da emissora com o desenvolvimento econômico e o fomento ao empreendedorismo baiano, fortalecendo laços com o setor produtivo e valorizando iniciativas que impulsionam a inovação e os negócios no estado.