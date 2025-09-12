RECORD Bahia realiza mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros no Salvador Norte Shopping O Balanço Geral nos Bairros voltou a movimentar Salvador com mais uma edição especial repleta de cidadania, solidariedade, serviços gratuitos e muita música. Record Bahia|Do R7 12/09/2025 - 09h43 (Atualizado em 12/09/2025 - 09h43 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia Cristian Carvalho

No dia 06 de setembro, o estacionamento do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, recebeu mais de 5 mil pessoas para acompanhar de perto o evento, que foi transmitido ao vivo das 13h às 15h, com início dos atendimentos a partir das 12h.

O público teve acesso a uma série de serviços gratuitos, em áreas como saúde, bem-estar, cidadania, orientação jurídica e muito mais. Além disso, a programação contou com distribuição de brindes, caminhão de prêmios e momentos de descontração.

Divulgação RECORD Bahia

O evento foi comandado pelos apresentadores Marcus Pimenta, Adelson Carvalho e Jessica Smetak, que interagiram com a comunidade e reforçaram o compromisso da RECORD Bahia em estar ao lado de quem mais precisa.

A animação musical ficou por conta do cantor Kaelzinho Ferraz, que levantou o público com seus sucessos e garantiu um clima de festa e alegria durante toda a tarde.

Divulgação RECORD Bahia Cristian Carvalho

O Balanço Geral nos Bairros foi possível graças ao patrocínio e apoio de marcas que acreditam no social e em ajudar a transformar vidas, reforçando a importância da parceria entre empresas, comunidade e a RECORD Bahia.

Com esse espírito de união e solidariedade, a RECORD Bahia segue firme no propósito de levar cidadania, entretenimento e acolhimento para os bairros de Salvador. Outras edições estão programadas ao longo do ano, sempre com o compromisso de estar junto de quem mais precisa.

share Divulgação RECORD Bahia