RECORD Bahia realiza o primeiro Balanço Geral nos Bairros de 2025 no Salvador Norte Shopping Balanço Geral nos Bairros é um verdadeiro encontro de cidadania, prestação de serviços, entretenimento e solidariedade. Record Bahia|Do R7 17/04/2025 - 09h01 (Atualizado em 17/04/2025 - 09h01 )

Divulgação RECORD Bahia

O estacionamento do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, foi palco de mais uma edição do projeto social Balanço Geral nos Bairros, com um público estimado em mais de 2 mil pessoas. A atração foi gravada no dia 6 de abril e exibida na tela da RECORD Bahia no dia 12 de abril.

O evento foi comandado pelos apresentadores Adelson Carvalho, Tiale Acrux e Jessica Smetak. A equipe da emissora marcou presença com os repórteres Léo Bala, Cris Cambuí e Larissa Baracho, que interagiram com o público e reforçaram a importância da realização desse projeto nas comunidades.

Além da tradicional prestação de serviços gratuitos, o evento contou com a participação especial do cantor Kevi Jonny, que animou a galera e levou o público ao delírio com seus maiores sucessos.

Nos stands montados no local, a comunidade teve acesso a diversos serviços, como:

 PROCON: Atendimento ao consumidor e registro de reclamações

 ONG Célula Mãe: Doação de pets e vacinação antirrábica

 SineBahia: Intermediação de mão de obra

 SAC: Agendamento para emissão do novo RG

 Atacadão dos Cabelos: Corte de cabelo e penteados

 JCPM: Inscrição em cursos gratuitos

 Pró-Saúde: Sessões de massoterapia

 Bahia Norte (patrocinador): Aferição de pressão e glicemia, além de orientações de segurança nas rodovias

Como já é tradição, o evento foi repleto de entretenimento, prêmios e distribuição de brindes. O Baianão Móveis apoiou o projeto e premiou uma família com um caminhão recheado de itens para o lar. Já a 4X Soluções, além de patrocinar o evento, realizou orientações de aposentadoria no stand e sorteou uma incrível TV de 50 polegadas.

A RECORD Bahia agradece aos patrocinadores São Brás, Salvador Norte Shopping, Bahia Norte, Gujão e 4X Soluções, assim como aos parceiros e apoiadores que mais uma vez tornaram esse projeto possível. A edição contou ainda com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e do Governo do Estado da Bahia.

Balanço Geral nos Bairros é um verdadeiro encontro de cidadania, prestação de serviços, entretenimento e solidariedade. Outras edições acontecerão ao longo do ano, e o compromisso da RECORD Bahia é estar junto de quem mais precisa.

Divulgação RECORD Bahia