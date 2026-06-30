RECORD marca presença no lançamento da MIDIACOM Bahia, em Salvador Carlos Alves, diretor geral da RECORD Bahia, e André Dias, superintendente de Rede, representaram a emissora no evento

Da esquerda para a direita, Samir Nobre, diretor-geral da Abratel; Márcio Marinho, deputado federal; Carlos Alves, diretor geral da RECORD Bahia; André Dias, superintendente de Rede da RECORD; e Augusto Corrêa Lima, presidente da MIDIACOM Bahia Arquivo pessoal

A Bahia passou a contar, nesta terça-feira (30), com uma nova entidade representativa do setor de comunicação. Lançada em Salvador, a MIDIACOM Bahia reúne mais de 30 emissoras de rádio e televisão da capital e do interior, com a proposta de aumentar o diálogo entre os veículos e desenvolver ações voltadas à inovação e ao combate à desinformação.

A RECORD foi representada no evento por Carlos Alves, diretor geral da RECORD Bahia, e André Dias, superintendente de Rede da RECORD.

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A cerimônia também reuniu representantes das principais emissoras da Bahia, dirigentes nacionais da radiodifusão, autoridades políticas, como o secretário Nacional de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz Rellisch, representando o ministro Frederico de Siqueira Filho, e lideranças do mercado publicitário.

“A MIDIACOM tem fortalecido e defendido muito o nosso meio, não só aqui em Salvador, mas também em outros estados. A entidade vem validar ainda mais a força da nossa comunicação, seja por meio da TV aberta ou de conteúdo multiplataforma", celebrou Dias.

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Para Rellisch, foi “um enorme prazer participar do lançamento da MIDIACOM Bahia. O Ministério das Comunicações enxerga, com grande importância, esse tipo de entidade, porque essa representação regional nos ajuda a nos aproximar dos estados. Estamos lá em Brasília trabalhando em políticas públicas, e ter esse tipo de comunicação direta com os estados é importantíssimo para transformarmos a TV e o rádio”.

A nova associação sucede o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado da Bahia (SERTEB-BA) e pretende expandir sua atuação para outros segmentos.

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Augusto Correia, diretor geral da Band Bahia, assume a presidência da entidade. Segundo o executivo, a MIDIACOM atuará na defesa dos interesses do setor, oferecendo suporte técnico, jurídico e regulatório às associadas.

Além disso, Correia também pretende aumentar a interlocução da comunicação baiana com as discussões nacionais conduzidas por outras organizações representativas, como a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), presente no evento por meio do diretor-geral Samir Nobre.

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“A indústria da comunicação da Bahia nunca foi tão unida, e ela merece essa união. Essa indústria gera renda, emprego e movimenta a economia do estado – e a união é fundamental para que possamos defendê-la, para que, cada vez mais, cresça e fique pujante. Esse é o nosso principal objetivo", disse o presidente da MIDIACOM Bahia.

O diretor geral da RECORD Bahia também ressaltou a importância dessa colaboração para a defesa da credibilidade.

“Para nós, veículos de comunicação da Bahia, é importantíssima essa união das emissoras de rádio e de televisão. Temos trazido alguns sites de credibilidade para o nosso grupo, porque nos preocupamos muito, não apenas com o meio, mas, principalmente, com o telespectador, com o leitor e com aquelas pessoas que querem receber uma notícia bem-feita, bem-produzida e de credibilidade. Isso é cuidar da população, daqueles que estão assistindo a televisão, ouvindo o rádio ou acompanhando os sites”, disse Alves.

Da esquerda para a direita, Carlos Alves; Wilson Diniz Rellisch, secretário Nacional de Radiodifusão do Ministério das Comunicações; e Francisco Costa, diretor executivo da Rádio Sociedade Reprodução/Redes Sociais

Compromisso com o jornalismo profissional

O evento também foi marcado pela assinatura de um termo de compromisso entre os veículos, reforçando a cooperação de todos em defesa da informação confiável e do jornalismo profissional.

O presidente da MIDIACOM Bahia assinou o documento ao lado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o desembargador Maurício Kertzman.

“Nós estamos à véspera do pleito eleitoral, e uma das coisas mais importantes para a democracia é a informação verdadeira. E ninguém melhor para combater a desinformação do que o jornalismo verdadeiro e comprometido”, afirmou Kertzman.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também destacou o papel dos veículos e das entidades no atual cenário de desinformação.

“Nada melhor do que uma entidade para debater e representar os seus interesses, porque você faz um diálogo coletivo. Sabemos da importância das emissoras de TV, porque só elas conseguem alcançar toda a sociedade, chegar aos locais mais distantes da Bahia e levar o jornalismo com credibilidade, transmitindo a verdade. Na televisão não tem espaço para Fake News”, explicou Reis.

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, reforçou a importância dessa colaboração.

“Aqui é um exemplo de democratização, seriedade e imparcialidade na informação no momento que vivemos com tanta desinformação. Esses veículos de rádio e de TV têm um papel fundamental”, declarou.

Vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, durante discurso na cerimônia de lançamento da MIDIACOM Amanda Ercília/GOVBA

Diante desses desafios, a expectativa é que a nova associação se torne um espaço permanente de diálogo entre as emissoras baianas, fortalecendo o setor e o jornalismo profissional.