RECORD Cabrália agora é RECORD Bahia Itabuna

Divulgação RECORD Bahia Itabuna

No dia 13 de junho foi o lançamento da Marca da RECORD Cabrália que passou a ser RECORD Bahia Itabuna foi memorável. A emissora que é a primeira do Norte e Nordeste, se fortaleceu ao longo do tempo e, agora, entra mais uma vez para a história da comunicação televisiva.

Uma noite de muita festa e comemoração que contou com a presença de convidados, autoridades, imprensa e parceiros do marketing e comercial da região.

