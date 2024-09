Jornalista Eliézer Rodrigues é o novo contratado da TV Antena 10, no Piauí Profissional fará parte do time de jornalistas da Bancada Piauí; estreia será nesta segunda (02) a partir das 14h10 TV Antena 10|Do R7 02/09/2024 - 09h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h51 ) ‌



Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação do jornalista Eliézer Rodrigues. O profissional fará parte da Bancada Piauí, com reportagens do cenário político local e participação ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 14h10. A contratação é mais um reforço que o grupo faz para a cobertura das eleições de 2024.

Com uma carreira de mais de dez anos no jornalismo - como comentarista, apresentador de rádio e TV, Eliézer chega para somar com o time de jornalistas da casa. Além da Bancada Piauí, o jornalista também fará colaborações para o Conversa Franca, de Beatriz Ribas, e estará na cobertura política das Eleições 2024 na TV e web.

“Ao longo desses 10 anos conseguimos dar passos firmes e eu chego à TV Antena 10 cheio de expectativas e animado com essa nova fase da TV. Uma fase desafiadora, de reformulações e nós estamos com esse compromisso de fazer diferente, de fazer o novo, de atrair, integrado com as novas plataformas aqui do grupo. Já tenho alguns amigos aqui na praça e estou me sentindo muito acolhido”, disse o novo contratado da casa ao A10+.

A partir desta segunda (02), Eliézer fará reportagens para a Bancada Piauí e participará, ao vivo, de todas as sabatinas com os candidatos à prefeitura de Teresina. O diretor de jornalismo da TV Antena 10, Marcelo Gomes, comemorou a contratação.

‌



“O Eliézer é um profissional renomado e muito bom no que faz. Eu já acompanhava o trabalho dele em outra emissora e fiquei feliz demais quando ele aceitou o nosso convite para fazer parte aqui da RECORD no Piauí. Não tenho dúvidas que teremos uma grande caminhada, ganha o jornalismo, ganha a TV e ganha quem está em casa e que nos acompanha todos os dias. Vamos com tudo”, disse.

Eliézer Rodrigues estava trabalhando na O Dia TV, afiliada à Rede TV no Piauí. Agora, o profissional faz parte da TV Antena 10. Acompanhe a estreia no A10mais.com/aovivo na segunda (02) às 14h10.