TV Antena 10 conquista o 2º lugar no Prêmio Sebrae de Jornalismo no Piauí; assista à reportagem premiada O resultado foi divulgado, na manhã desta terça-feira (10), em solenidade com a imprensa TV Antena 10|Do R7 10/09/2024 - 11h26 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h30 ) ‌



Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, conquistou o 2° lugar na categoria vídeo do 11° Prêmio Sebrae de Jornalismo Etapa Estadual. A equipe composta pela repórter Idria Portela, a produtora Danielle Sousa, o editor Pedro Cardoso e o cinegrafista Marlon Lima foram os grandes vencedores com a reportagem especial “Quebradeiras de coco em Palmeirais”.

Três reportagens da TV Antena 10 concorreram o prêmio na categoria vídeo. O resultado foi divulgado, na manhã desta terça-feira (10), em solenidade com a imprensa.

“Estou muito feliz com essa conquista em meio a tantos trabalhos fantásticos feitos por profissionais admiráveis do jornalismo. O Prêmio Sebrae é uma oportunidade não só de enaltecer o trabalho da imprensa estadual, mas também dos microempreendedores do Piauí. A iniciativa nos deixa orgulhosos de enaltecer o ofício das mulheres quebradeiras de coco do município de Palmeirais que de forma empoderada muitas vezes são provedoras do lar”, ressaltou a repórter Idria Portela.

Divulgação TV Antena 10

A produtora Danielle Sousa descreveu o sentimento de vitória. “Estou muito feliz de termos conquistado o segundo lugar. Minha primeira vez participando. Grata ao pessoal de Palmeirais que se disponibilizou, pois tudo também foi possível por causa da boa história que contamos”, explicou.

O diretor de jornalismo da TV Antena 10, Marcelo Gomes, ressaltou o desempenho da equipe. “Sem dúvidas, uma grande conquista que tivemos hoje. Esse 2º lugar é muito importante pra todos nós, principalmente porque já faz um tempo que a TV não concorre a prêmios. Estou muito feliz e mega orgulhoso de toda a equipe envolvida que entregou uma grande reportagem. Gratidão”, disse.