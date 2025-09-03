Eu cuido dos rios: Pescadores e voluntários retiram mais de 10 toneladas de lixo em ação de limpeza O Há Gosto pelo Capibaribe tem o apoio da TV Guararapes RECORD TV Guararapes|Do R7 03/09/2025 - 14h01 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 10 toneladas de lixo foram retiradas do Rio Capibaribe durante uma gincana de conscientização ambiental.

A ação faz parte da 16ª edição da campanha "Há gosto pelo Capibaribe", promovida pela ONG Recapibaribe e a TV Guararapes RECORD.

Cerca de 100 pescadores participaram da mobilização, mesmo com a chuva intensa, para cuidar do rio.

O pescador Ingridon se destacou ao remover 2 toneladas de resíduos e ganhou um prêmio de R$ 500. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Divulgação TV Guararapes

Imortalizado na poesia e essencial para a vida do Recife, o Rio Capibaribe enfrenta um desafio silencioso: o acúmulo de lixo. No último domingo (31), a realidade desse cenário foi posta em evidência quando mais de 10 toneladas de entulho foram retiradas de suas águas durante uma gincana de conscientização ambiental.

A ação faz parte da 16ª edição da campanha Há gosto pelo Capibaribe, promovida pela ONG Recapibaribe em parceria com a TV Guararapes RECORD. Cerca de 100 pescadores, a bordo de suas embarcações.

Mesmo em um dia de chuva intensa, a mobilização foi grande, com o objetivo comum de cuidar do rio que nasce no interior e deságua na capital pernambucana. A quantidade e o tipo de lixo retirado surpreenderam até mesmo os participantes mais experientes. Entre os objetos encontrados estavam geladeiras, fogões, vasos sanitários, pneus e até capacetes.

Divulgação TV Guararapes

“É inacreditável, mas foram removidos inúmeros pneus, vasos sanitários, caixas d’água, geladeiras, capacetes e tantos outros objetos”, revelou a reportagem.

Além da ajuda de custo de R$ 150 e uma cesta básica para cada participante, a competição premiou aqueles que se destacaram na remoção de lixo. O pescador Ingridon foi o grande vencedor, retirando 2 toneladas de resíduos e sendo premiado com R$ 500.