TV Guararapes é destaque no Prêmio Mérito de Comunicação Jornalista Graça Araújo Sandro Krechowieki, Roberta Aureliano e Renata Araújo foram homenageados durante cerimônia na Câmara do Recife

Divulgação TV Guararapes Jornalismo - TV Guararapes é destaque no Prêmio Mérito de Comunicação Jornalista Graça Araújo

A TV Guararapes RECORD foi um dos grandes destaques da 5ª edição do Prêmio Mérito de Comunicação Jornalista Graça Araújo, realizada na noite desta quinta-feira, na Câmara Municipal do Recife. A premiação homenageou profissionais e instituições que contribuem para o fortalecimento da comunicação e do jornalismo em Pernambuco.

Entre os homenageados da emissora estiveram o Superintendente Sandro Krechowieki, a Gerente de Jornalismo Roberta Aureliano e a Repórter Renata Araújo, reconhecidos pela atuação e contribuição ao jornalismo pernambucano.

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Durante a cerimônia, Sandro destacou a responsabilidade social do jornalismo e o papel da comunicação na transformação da sociedade.

“É um prazer muito grande representar nossa categoria em um prêmio tão relevante para Pernambuco, levando o nome de uma jornalista tão importante como Graça Araújo. Isso aumenta ainda mais o nosso compromisso de fazer jornalismo com ética, verdade e responsabilidade”, afirmou.

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Com mais de 20 anos de trajetória no grupo, Roberta Aureliano também celebrou a homenagem e ressaltou a importância do reconhecimento.

“Receber um prêmio que leva o nome de Graça Araújo é algo muito especial. Ela foi uma referência não apenas para Pernambuco, mas para o jornalismo brasileiro. É um momento de muita gratidão”, destacou.

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A premiação chegou à quinta edição homenageando 31 profissionais e instituições ligadas à comunicação no estado. A iniciativa é da vereadora Ana Lúcia e busca reconhecer o legado deixado pela jornalista Graça Araújo, um dos maiores nomes da comunicação em Pernambuco.

A repórter Renata Araújo também foi homenageada pela trajetória construída no jornalismo pernambucano, com passagens por emissoras do Agreste e da capital. Na TV Guararapes, Renata se destaca pela cobertura de grandes reportagens, especiais jornalísticos e também pela apresentação de programas especiais da emissora, consolidando seu nome entre

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O vereador Hélio Guabiraba, responsável pela homenagem à gerente de jornalismo da emissora, também ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido pela TV Guararapes RECORD.

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“A TV Guararapes demonstra diariamente um trabalho forte em prol da população. Essa homenagem reconhece a competência e a trajetória construída por profissionais que fazem a diferença na comunicação do nosso estado”, afirmou.