TV Guararapes vence em duas categorias do 3° Prêmio de Jornalismo do TCE-PE Emissora conquista primeiro lugar em videojornalismo e segundo em webjornalismo na terceira edição do Prêmio Inaldo Sampaio

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes foi vencedora em duas categorias no 3º Prêmio Inaldo Sampaio de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). A emissora vice líder de audiência no estado conquistou o primeiro lugar na categoria Videojornalismo com a reportagem “Escolas falham na educação de crianças com deficiência”. O trabalho é de autoria da equipe formada por Katarina Conolly, Jaqueline Bandeira, Jackson Gomes, Rogério Barreto e João Paulo Farias e foi exibido no Balanço Geral Manhã, em setembro passado.

Já na categoria Webjornalismo/Jornalismo impresso, a TV Guararapes conquistou o segundo lugar com a reportagem “O pior olhar da infância: eles viram as mães serem assassinadas”. O trabalho de autoria do jornalista Wagner Oliveira foi publicado no site da TV Guararapes, também em setembro passado, e destacou o aumento de crimes de feminicidio praticados na frente de crianças. Os vencedores da 3° edição do prêmio foram revelados nesta sexta-feira (6).

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Para a gerente de jornalismo da TV Guararapes, Roberta Aureliano, o reconhecimento em duas categorias reforça o papel social da emissora.

“Receber um prêmio referendado pelo Tribunal de Contas do Estado mostra o valor do nosso trabalho, da nossa equipe. É motivo de muito orgulho para continuar com esse trabalho forte que a TV Guararapes faz. As matérias vencedoras trazem um olhar humano dos fatos. A primeira, mostra o olhar esquecido para as crianças com necessidades especiais. A segunda, um olhar para essas crianças que ficam órfãs por causa de feminicídio. História que mostra que o nosso portal também tem a sua importância e a sua força”, afirmou.

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As reportagens vencedoras

O primeiro lugar, em videojornalismo revela que o número de alunos na educação especial triplicou nos últimos dez anos, com alta de 244%, impulsionado sobretudo pelo crescimento dos diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista. Segundo dados do censo escolar reunidos pelo TCE-PE, a infraestrutura física e o treinamento de professores não acompanharam esse salto, deixando grande parte das escolas sem salas de atendimento especializado, recursos de acessibilidade ou profissionais de apoio suficientes.

A matéria ilustra a importância da atenção na primeira infância ao apresentar o caso do pequeno Igor, de 3 anos, cuja seletividade alimentar percebida pela equipe da creche serviu como sinal de alerta para o diagnóstico precoce do autismo.