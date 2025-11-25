Banco da Amazônia reforça seu compromisso com a região na COP30 Instituição fará investimentos inovadores e desenvolverá iniciativas ecologicamente sustentáveis no Amazonas e no resto do país

A COP30 foi sediada em Belém e debateu iniciativas para freiar o aquecimento global

A COP30 aconteceu entre os dias 10 e 21 de novembro na cidade de Belém-PA e foi mais um evento de caráter mundial para discutir iniciativas que contribuam para o combate ao aquecimento global. Ao todo, 198 países mandaram representantes para o evento e assim discutiram possíveis maneiras de criar um desenvolvimento econômico sustentável. Porém, diferentes instituições financeiras também marcaram presença.

Neste ambiente, o Banco da Amazônia - principal agente financeiro da Amazônia Legal, responsável por cerca de 60% de todo o crédito de fomento para a região - apresentou propostas inovadoras de integração entre economia, inclusão social e conservação ambiental.

‌



O presidente do Banco, Luiz Lessa, foi enfático ao afirmar seu compromisso com a região amazônica: “chegou o momento de promover efetivamente o desenvolvimento sustentável da Amazônia e escalar os financiamentos para gerar efetivamente uma espiral de crescimento na Amazônia que também impulsione o emprego e renda na região”.

Uma prova deste posicionamento foi dada no início do mês, quando a instituição anunciou o lançamento de três fundos de investimento de US$500 milhões cada. É esperado que este aporte mobilize até US$4 bilhões para projetos de infraestrutura verde, recuperação ambiental e atividades ESG na Amazônia. Além disso, no primeiro semestre, o Banco já havia investido R$5,6 bilhões em “Linhas Verdes”, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior - gerando um impacto real na região.

‌



E não para por aí: além dos incentivos financeiros robustos voltados para o governo da região, a instituição também pensa nos empreendedores e cidadãos amazonenses quando anuncia o lançamento da sua própria “Maquininha” e do cartão “Verdinho”.

Para conferir mais sobre estas e outras medidas sustentáveis do Banco da Amazônia, confira o site da instituição!