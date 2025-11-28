Banco da Amazônia viabiliza estudos sobre financiamento na região Estudo realizado pelo Banco da Amazônia e outras instituições internacionais foca na bioeconomia e comunidades locais

BANCO DA AMAZONIA Divulgação/Banco da Amazônia

Estudo realizado pelo Banco da Amazônia em parceria com organismos internacionais, incluindo a Agência Francesa de Desenvolvimento, mostra como o crédito pode alcançar quem vive e mora na Amazônia. Na pesquisa, 159 de mecanismos de financiamento ativos da região foram mapeados.

O estudo reforça o papel do Banco da Amazônia na construção de soluções financeiras que conciliam o desenvolvimento com a preservação.

O estudo aponta que investir na bioeconomia fortaleceria o trabalho de pequenos produtores que vivem na floresta.

