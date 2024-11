Casa Círio RECORD: Confraternização e Parceria Marcam Celebração Especial A manhã foi marcada por um café da manhã acolhedor, onde todos tiveram a oportunidade de trocar experiências e compartilhar as expectativas para o grande dia do Círio. Record Belém|Do R7 06/11/2024 - 18h14 (Atualizado em 07/11/2024 - 09h39 ) twitter

A RECORD Belém recebeu patrocinadores, colaboradores e convidados em uma edição especial da Casa Círio Record. O evento, que aconteceu dentro do pátio da Faculdade Fametro no segundo domingo de outubro, foi preparado para celebrar a tradição do evento, proporcionando um espaço de confraternização e proximidade entre os principais parceiros da emissora.

A manhã foi marcada por um café da manhã acolhedor, onde todos tiveram a oportunidade de trocar experiências e compartilhar as expectativas para o grande dia do Círio. Já durante o almoço, o clima de união e entusiasmo se intensificou, reforçando os laços entre os presentes. Além de oferecer um ambiente receptivo e pensado especialmente para a celebração, a Casa Círio proporcionou aos patrocinadores um espaço privilegiado para prestigiar a passagem da procissão, tornando o evento ainda mais memorável.

A iniciativa é fundamental para a RECORD Belém, pois, além de homenagear a tradição e a devoção do Círio, reforça as parcerias que sustentam o sucesso da emissora ao longo do ano.





Confira a matéria: https://www.youtube.com/watch?v=TGyojrazD4g

