Como o Banco da Amazônia acelera a transição energética no Pará A instituição lidera o apoio financeiro a projetos de energia limpa, biocombustíveis e tecnologias de captura de carbono

Banco da Amazônia

A transição energética deixou de ser futuro para se tornar presente na Amazônia. No Pará, esse movimento avança com propósito e estratégia e tem como principal protagonista o Banco da Amazônia, que há décadas financia o desenvolvimento regional com base em sustentabilidade, inclusão e inovação.

Hoje, a instituição lidera o apoio financeiro a projetos de energia limpa, biocombustíveis e tecnologias de captura de carbono, posicionando o estado como referência nacional em soluções de baixo impacto ambiental. Mais do que números, esse trabalho traduz um propósito claro: promover prosperidade econômica com preservação ambiental.

Para o Banco da Amazônia, crédito não é apenas ferramenta financeira — é instrumento de política pública. Por meio de programas específicos voltados à transição energética e à descarbonização produtiva, o banco viabiliza tecnologias que reduzem emissões, geram emprego e fortalecem cadeias produtivas locais.

Entre as principais linhas de financiamento estão:

- FNO Energia Verde;

- FNO Sustentável;

- Programa de Bioeconomia e Inovação Verde.

Esses mecanismos impulsionam a expansão da energia solar, o desenvolvimento de biocombustíveis e o avanço de tecnologias de captura e uso de carbono, transformando o potencial natural do Pará em motor econômico de baixo carbono.

“Nosso papel é transformar o potencial sustentável da Amazônia em realidade econômica. O crédito verde é a ponte entre a floresta em pé e uma economia de baixo carbono”, afirma Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia.

Inovação financiada: energia limpa e economia circular

Com apoio técnico e financeiro do banco, empresas paraenses têm ampliado sua capacidade de inovação em áreas antes concentradas no eixo Sul-Sudeste.

Projetos de produção de biocombustíveis em Paragominas e iniciativas de tecnologias de captura de carbono em Barcarena exemplificam o potencial da região para liderar a nova economia verde. São investimentos que conciliam rentabilidade com impacto socioambiental positivo.

O Banco da Amazônia também atua na estruturação de fundos e parcerias internacionais, ampliando o acesso a recursos climáticos globais e garantindo que a região participe de forma competitiva na agenda de descarbonização.

Energia limpa como estratégia de desenvolvimento

A transição energética vai além da sustentabilidade ambiental, ela se consolida como estratégia de desenvolvimento regional. Ao apoiar iniciativas de energia renovável e tecnologias de mitigação de carbono, o Banco da Amazônia ajuda a construir uma infraestrutura moderna, inclusiva e resiliente, preparada para os desafios climáticos e para as demandas do mercado global.

Assim, a instituição reafirma seu papel como agente de transformação econômica, impulsionando uma Amazônia que cresce com inovação, preserva com inteligência e lidera o caminho para um futuro de baixo carbono.

