RECORD Belém aproxima marcas e convidados na Casa Círio 2026 Espaço de hospitalidade destacou encontros com parceiros, experiências e a valorização da cultura paraense

Divulgação RECORD Belém

A RECORD Belém recebeu convidados, representantes de empresas e parceiros comerciais na Casa Círio Record 2026, iniciativa institucional realizada em Belém durante um período de grande movimentação cultural e turística na cidade.

Com um ambiente preparado para encontros e ações de relacionamento, o espaço contou com cenografia inspirada em elementos da paisagem amazônica e reuniu convidados em momentos de convivência e integração.

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A Casa Círio Record 2026 contou com 15 patrocínios, fortalecendo as conexões comerciais e a participação de marcas e instituições no projeto.

Os registros da edição apresentam a recepção dos convidados e a presença de marcas parceiras, incluindo representantes da Rodrigues Colchões. A iniciativa evidencia o potencial de experiências presenciais para fortalecer o contato entre a emissora, o mercado regional e o público.

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A Casa Círio Record faz parte da atuação institucional e comercial da Record Belém, conectando hospitalidade, comunicação e oportunidades de relacionamento. A proposta é dar visibilidade às iniciativas regionais e aproximar ainda mais a emissora de quem movimenta Belém.

RECORD Belém. A maior do Norte.