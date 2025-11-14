RECORD Belém realiza o Bora de Bike 2025 e promete reunir 2,5 mil ciclistas em Belém no dia 7 de dezembro Evento promovido pela RECORD Belém une esporte, sustentabilidade e qualidade de vida em um grande passeio ciclístico pelas ruas da capital paraense

Divulgação RECORD Belém

Belém vai pedalar em ritmo de sustentabilidade no próximo dia 7 de dezembro com mais uma edição do Bora de Bike, o tradicional passeio ciclístico promovido pela RECORD Belém em parceria com a Federação Paraense de Ciclismo. A concentração será às 7h da manhã, no Portal da Amazônia, com um percurso de 18 quilômetros pelas principais vias da capital. A expectativa é reunir cerca de 2.500 ciclistas, entre famílias, atletas e amantes do pedal.

As inscrições estão abertas pelo site www.chipbelem.com.br e podem ser feitas presencialmente em pontos estratégicos dos patrocinadores. Os primeiros 1.500 inscritos ganharão gratuitamente o kit exclusivo do evento, com camiseta, bolsa e brindes especiais. A entrega dos kits ocorrerá no dia do passeio.

O Bora de Bike já se tornou uma tradição em Belém, unindo esporte, lazer e consciência ambiental. Este ano, o evento ganha destaque especial por reforçar o compromisso da RECORD Belém com a pauta da sustentabilidade e da mobilidade urbana, alinhada aos debates da COP30.

O Diretor Executivo da RECORD Belém, Márcio Alves, destacou que o projeto reflete o propósito da emissora em promover experiências transformadoras e de impacto social. “Mais do que um evento, o Bora de Bike é um movimento que inspira a mudança de hábitos e valoriza o equilíbrio entre qualidade de vida, meio ambiente e cidadania. Ele traduz a essência da Record Belém: estar próxima da comunidade e contribuir para um futuro mais sustentável”, afirmou o executivo.

Já o Diretor Comercial e de Marketing, Alexandre Tomé, ressaltou a força da iniciativa como plataforma de engajamento e relacionamento com o público e parceiros. “O Bora de Bike conecta marcas, pessoas e propósitos em torno de uma causa que mobiliza toda a cidade. É uma entrega de valor que une comunicação, responsabilidade social e entretenimento de forma inteligente e positiva”, pontuou.

Durante o percurso, os participantes serão animados pelos personagens do Bonde da Alegria, e haverá sorteios de brindes e ações de integração entre grupos de pedal. A ativista Renata Falzone, referência nacional na defesa do uso da bicicleta como meio de transporte, também confirmou presença e elogiou a infraestrutura de ciclovias e o engajamento da população paraense.

Mais do que um passeio, o Bora de Bike é um movimento que transforma as ruas de Belém em um cenário de bem-estar, convivência e propósito coletivo, reafirmando o compromisso da RECORD Belém com iniciativas que unem sustentabilidade, inclusão e qualidade de vida.