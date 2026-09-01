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6ª edição do Bora de Bike reúne centenas de ciclistas no Centro de Manaus

Evento realizado no Centro da Capital teve 600 inscrições esgotadas em apenas duas horas e uniu esporte, lazer e solidariedade

Record Manaus|Do R7

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Divulgação RECORD Manaus WMAMUD

No último sábado (29/08), o icônico Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, foi palco da 6ª edição do Bora de Bike. A partir das 16h, centenas de ciclistas se reuniram para uma tarde de esporte, diversão e muita energia pelas ruas da capital amazonense.

O sucesso começou antes mesmo do evento: as 600 inscrições disponibilizadas foram finalizadas em apenas duas horas, mostrando a grande adesão do público ao projeto da RECORD Manaus.


Com muita animação, os participantes encararam um percurso de 7 quilômetros pelo Centro de Manaus, passando pelos principais pontos turísticos e históricos da cidade. O passeio reuniu famílias, amigos e apaixonados por bicicleta em uma programação que incentivou a prática esportiva, o bem-estar e a valorização dos espaços que fazem parte da identidade da capital amazonense.

Divulgação RECORD Manaus WMAMUD

Além de promover saúde e lazer, o Bora de Bike também reforçou o compromisso com a solidariedade. Cada inscrito contribuiu com uma lata de leite para o Nacer, associação que acolhe crianças e adolescentes, além de suas mães, em situação de abrigo ou acolhimento familiar.


E a programação ainda contou com bicicletas para sorteio, oferecidas pelos parceiros do evento, deixando a tarde ainda mais especial para os participantes.

Com grande participação do público, a 6ª edição do Bora de Bike foi marcada por esporte, diversão, solidariedade e pela energia de quem escolheu pedalar junto pelo centro de Manaus.

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