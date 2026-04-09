RECORD Manaus homenageia jornalistas com café da manhã especial Ação marcou o Dia do Repórter com momento de reconhecimento e valorização dos profissionais da emissora

Divulgação RECORD Manaus

Na última terça-feira (07), data em que é celebrado o Dia do Repórter, a RECORD Manaus promoveu um café da manhã especial em homenagem aos jornalistas da emissora.

A iniciativa reuniu os profissionais da áreas do jornalismo em um momento de integração, leveza e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no dia a dia. A ação teve como objetivo valorizar aqueles que estão na linha de frente da informação, levando notícias com responsabilidade, ética e compromisso com a sociedade.

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A ação integra o conjunto de iniciativas internas da Record Manaus voltadas ao bem-estar e à valorização dos profissionais, reconhecendo a importância do jornalismo como um serviço essencial para a população.