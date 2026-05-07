RECORD Interior SP abre as portas para homenagear as mães dos colaboradores A ação “Nos bastidores do meu orgulho” foi uma manhã especial de conexão entre mães e filhos nas instalações da emissora

Divulgação RECORD Interior SP

A RECORD Interior SP viveu um momento inesquecível ao abrir as portas da emissora para receber as mães dos colaboradores e apresentar os bastidores da televisão, permitindo que elas conhecessem de perto o dia a dia e o trabalho realizado por seus filhos.

A visita percorreu setores essenciais da operação diária da emissora, onde gerentes de cada área explicaram na prática como funciona a produção de uma TV. As convidadas também tiveram acesso a ambientes que normalmente não são abertos ao público, tornando a experiência ainda mais especial e exclusiva.

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Divulgação RECORD Interior SP

Além da imersão nos bastidores, as mães participaram de um café da manhã preparado com carinho e viveram um dos momentos mais emocionantes da ação: uma surpresa preparada pelos filhos, com vídeos contando o motivo pelo qual suas mães são tão especiais e inspiradoras em suas vidas.

Encerrando a homenagem, cada mãe recebeu flores como símbolo de carinho, gratidão e reconhecimento pelo papel fundamental que desempenham dentro das famílias e na trajetória de cada colaborador.

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A iniciativa fortaleceu a conexão entre família e trabalho, proporcionando experiências marcantes, emoção e ainda mais proximidade entre a RECORD Interior SP e aqueles que fazem parte da sua história.