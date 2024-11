Jornalista e coordenadora de Rede, Nalu Saad da RECORD Minas ficou em primeiro lugar no Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Psiquiatria A premiação aconteceu nesta quarta-feira (23), na abertura do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Brasília, com a participação de mais de 5.000 psiquiatras de todo o Brasil.

Record Minas|Do R7 28/10/2024 - 17h03 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h03 ) twitter

