RECORD MINAS promove ação interativa em comemoração ao aniversário da emissora e 600 mil seguidores no Instagram Telespectadora que ganhou o concurso cultural viveu uma tarde especial nos bastidores da emissora

Divulgação RECORD Minas

Nesta terça-feira (12), a RECORD MINAS recebeu a telespectadora Isabelly Balbi para uma experiência especial na emissora. A jovem foi a vencedora do concurso cultural promovido em comemoração aos 35 anos da RECORD MINAS e à conquista de 600 mil seguidores no Instagram.

Na última semana, os telespectadores foram convidados a participar da ação por meio do perfil oficial da emissora, respondendo à pergunta: “Como a RECORD MINAS faz parte da sua história?”. A resposta mais criativa garantiu à vencedora uma tarde repleta de surpresas e momentos inesquecíveis.

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Durante a visita, Isabelly e sua mãe conheceram as instalações da emissora e os estúdios dos programas locais. Elas também acompanharam, ao vivo, o trabalho dos apresentadores Lair Rennó e Leila Toledo, do Balanço Geral MG, além de receberem o carinho de Hélverte Moreira, âncora do Cidade Alerta Minas.

A iniciativa reforça o compromisso da RECORD MINAS de estreitar, cada vez mais, a relação com o público e proporcionar experiências que aproximem a emissora de seus telespectadores.