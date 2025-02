RECORD MINAS promove ação para comemorar os 400 mil seguidores no Instagram Para celebrar esse marco especial, emissora convidou uma telespectadora para participar do quadro A Hora da Venenosa Record Minas|Do R7 15/01/2025 - 16h56 (Atualizado em 15/01/2025 - 16h56 ) twitter

Divulgação RECORD Minas

A RECORD Minas alcançou o número de 400 mil seguidores no Instagram e realizou uma ação junto ao público para comemorar. Em um post na rede social, os telespectadores foram convidados a responder de forma criativa a pergunta “Por que você merece participar da Venenosa por um dia? “.

O autor da resposta escolhida recebeu um convite para participar do quadro do Balanço Geral MG e pôde visitar os estúdios da emissora, conhecer apresentadores e repórteres e participar do A Hora da Venenosa.

Para comemorar o marco e agradecer ao engajamento do público, a RECORD Minas mostrou, mais uma vez, que a emissora tem a cara de seus telespectadores mineiros. Confira!