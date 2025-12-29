Circuito Record Paulista de Beach Tennis consolida temporada histórica em 2025 Com 12 etapas pelo interior de São Paulo, o torneio uniu esporte, bem-estar e grandes experiências ao longo do ano

Divulgação RECORD Paulista

O Circuito Record de Beach Tennis 2025 encerrou sua temporada oficial consolidado como um dos maiores e mais influentes eventos da modalidade no estado de São Paulo. Ao longo do ano, o torneio promoveu o esporte, o bem-estar e a integração social em 12 etapas marcantes, atraindo atletas de diversas categorias e um público vibrante em cada cidade visitada.

O tour teve um início memorável em Lins e percorreu um itinerário estratégico pelo interior paulista, passando por Botucatu, Marília, Guarantã, Pederneiras, São Roque, Bauru, Ourinhos, Lençóis Paulista, Taquarituba e Assis.

A realização desta temporada só foi possível graças ao apoio fundamental dos patrocinadores, que acreditaram no projeto desde o início e contribuíram diretamente para a qualidade, a organização e a experiência entregue em cada etapa do Circuito. Essa parceria foi essencial para fortalecer o evento, valorizar os atletas e impulsionar o crescimento do beach tennis no interior paulista.

Agradecemos a cada atleta que entrou em quadra e aos parceiros que acreditaram neste projeto. Nos vemos em 2026 com ainda mais energia!