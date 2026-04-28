Circuito RECORD Paulista de Beach Tennis estreia temporada 2026 com sucesso em Lins Primeira etapa, reuniu grande público, atletas de toda a região e reforçou o crescimento do esporte no interior paulista

Divulgação RECORD Paulista

A primeira etapa do Circuito RECORD Paulista de Beach Tennis 2026 marcou o início de mais uma temporada de sucesso do projeto esportivo, que já se consolida como um dos principais do interior paulista. O evento foi realizado entre os dias 24, 25 e 26 de abril, no Blue Tree Thermas de Lins Resort, reunindo atletas, visitantes e amantes do esporte em um ambiente de alto nível.

Em seu quarto ano, o circuito reforça a força do beach tennis na região, uma modalidade que cresce de forma acelerada no Brasil e conquista um público cada vez mais engajado e qualificado. A etapa de abertura em Lins contou com 212 inscrições distribuídas em 13 categorias, com destaque para a categoria Hóspedes VIP, além de uma movimentação média de cerca de 120 pessoas por dia, segundo o controle de acesso do resort, números que evidenciam o alcance e a relevância do evento.

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Divulgação RECORD Paulista

A parceria com um dos resorts mais completos do interior paulista elevou ainda mais o padrão da competição, proporcionando estrutura de excelência para atletas e público. O cenário contribuiu para ampliar a visibilidade do circuito e fortalecer sua projeção regional, consolidando a iniciativa como uma vitrine importante para o esporte e para marcas envolvidas.

Divulgação RECORD Paulista

Ao todo, foram distribuídos aproximadamente R$ 10.000,00 em premiações, entre dinheiro, day pass e brindes, valorizando ainda mais a participação dos atletas.

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Além das disputas em quadra, o evento promoveu integração, entretenimento e experiências que vão além do esporte, reforçando o posicionamento do Circuito RECORD Paulista como um projeto multiplataforma, que une competição, lazer e relacionamento.

Com o sucesso da etapa inaugural, o circuito já se prepara para sua próxima parada. A segunda etapa será realizada na Área de Lazer Municipal de Guarantã, entre os dias 21 e 24 de maio de 2026, em uma estrutura com seis quadras oficiais. A expectativa é de ampliar ainda mais o número de participantes, com uma premiação que deve chegar a R$ 15.000,00, entre dinheiro e brindes dos patrocinadores.

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As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial:https://www.recordpaulista.com.br/beachtennis/

Ao longo do ano, o Circuito RECORD Paulista de Beach Tennis seguirá com mais quatro etapas previstas, consolidando ainda mais sua presença no calendário esportivo regional e ampliando o impacto do projeto em diferentes cidades do interior.