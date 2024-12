Circuito RECORD Paulista de Corrida de Rua Etapa Bauru foi um sucesso de público e organização Record Paulista|Do R7 02/12/2024 - 11h52 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h45 ) twitter

Divulgação RECORD Paulista

No primeiro domingo de dezembro, às 7h30 da manhã, a cidade se transformou em um grande palco esportivo com a largada das provas de 5 km e 10 km. Na sequência, ocorreu o trajeto da caminhada, e o evento foi encerrado com a animada corrida kids. Com mais de 1.000 inscritos nas competições, o evento atraiu um público total de aproximadamente 1.300 pessoas, que circularam pelo local ao longo do dia.

A concentração aconteceu na Avenida José Henrique Ferraz, em frente à emissora da RECORD Paulista, proporcionando um cenário vibrante e acolhedor para os participantes e espectadores.

O evento contou com ativações especiais de patrocinadores, que ofereceram brindes e amostras de produtos ao público presente. Quatro cotas de patrocínio master foram comercializadas, contribuindo para o sucesso tanto na adesão do público quanto nos resultados comerciais.

O Circuito RECORD Paulista de Corrida de Rua – Etapa Bauru reafirma seu compromisso com o incentivo à prática esportiva e o bem-estar, além de fortalecer a relação entre a emissora, os patrocinadores e a comunidade local. A expectativa é que o projeto cresça em 2025 com mais etapas nas principais cidades da área de cobertura da RECORD Paulista.

Divulgação RECORD Paulista