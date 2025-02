Congresso Técnico do Circuito Record de Beach Tennis aconteceu no dia 06 de fevereiro O encontro reuniu a equipe Comercial, Marketing e Diretoria da Record Paulista para apresentar as regras do projeto em 2025 Record Paulista|Do R7 07/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h37 ) twitter

Divulgação RECORD Paulista

No dia 06 de fevereiro, às 10h, foi realizado o Congresso Técnico do Circuito Record de Beach Tennis, na Vó Angelina Unidade Palace, R. Virgílio Malta, 20-50 em Bauru. O encontro reuniu os responsáveis pelas 11 arenas que receberão as etapas do circuito ao longo do ano, com a primeira parada já confirmada para fevereiro, na cidade de Lins.

O evento (coffe) contou também com a presença dos representantes da Casa di Conti (Moinho Real), patrocinador master do circuito. Durante o congresso, foram apresentados a nova identidade visual do evento e as principais regras para as sedes, garantindo alinhamento e organização para um ano repleto de grandes disputas no Beach Tennis.

Estamos prontos para a Etapa na RECORD PAULISTA!

share Divulgação RECORD Paulista

Vamos em frente!