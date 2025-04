Copa RECORD de Futsal 2025 Começa no Dia 11 de Abril A tradicional Copa RECORD de Futsal está de volta! E quem dá o pontapé inicial é o futsal feminino, em uma competição que é referência na nossa região. Record Paulista|Do R7 03/04/2025 - 16h23 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Paulista

A abertura acontece no dia 11 de abril, na cidade de Lençóis Paulista, no Ginásio Edemir Coneglian. A partida de estreia será entre LENÇÓIS PAULISTA X ITATINGA, prometendo muita emoção para os torcedores.

A Copa RECORD de Futsal Feminina ocorre no primeiro semestre e reúne equipes de toda a nossa área de cobertura. Prepare-se para acompanhar mais um ano de grandes jogadas e momentos inesquecíveis!

A RECORD Paulista cobre 157 cidades do interior de São Paulo, incluindo importantes polos como Bauru, Marília, Jaú, Botucatu, Lençóis Paulista, Lins, Ourinhos, Tatuí, Itapetininga, São Roque, Itu e Sorocaba.

Mais do que uma competição, a Copa RECORD de Futsal é um projeto essencial para o fortalecimento do esporte regional. Além de incentivar a prática esportiva e o desenvolvimento de talentos, a competição abre oportunidades para jovens atletas, tanto no masculino quanto no feminino, promovendo inclusão e crescimento no esporte.

‌



Fique por dentro de tudo:

Acompanhe as novidades no Esporte RECORD Interior ou no site:

‌



recordpaulista.com.br/futsal/

Agradecemos o apoio dos nossos patrocinadores.

Publicidade 1 / 3 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Paulista