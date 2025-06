Copa RECORD de Futsal Feminino encerra mais uma temporada de sucesso A Copa Record de Futsal Feminino 2025 chegou ao fim após cinco meses intensos de disputa. Record Paulista|Do R7 27/06/2025 - 12h23 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h23 ) twitter

Divulgação RECORD Paulista

Marcando mais um capítulo vitorioso na trajetória do projeto idealizado e promovido pela RECORD Paulista há mais de 18 anos. A competição, que teve início em fevereiro e se estendeu até o mês de junho, reafirma seu papel como um dos maiores e mais importantes torneios de incentivo ao esporte feminino no interior de São Paulo.

Mais do que um campeonato, a Copa RECORD de Futsal Feminino é uma plataforma de valorização do esporte regional, formação de talentos e, principalmente, de visibilidade para o protagonismo feminino dentro das quadras. Com abrangência em toda a área de cobertura da emissora — que inclui 163 cidades, uma população estimada em mais de 5,5 milhões de pessoas e atuação regional com sede em Bauru e sucursais em Marília e Sorocaba — o torneio movimenta comunidades, prefeituras, famílias e amantes do esporte.

Ao todo, a edição de 2025 contou com:

22 equipes participantes;

232 gols marcados;

43 partidas disputadas;

31 sedes envolvidas.

As grandes campeãs desta edição foram:

‌



Série Ouro Sorocaba: Itapetininga;

Série Ouro Bauru: Santa Cruz do Rio Pardo;

Série Prata Sorocaba: Iperó;

Série Prata Bauru: Itatinga.

Durante toda a competição, a RECORD Paulista realizou ampla cobertura jornalística e promocional, com reportagens especiais, divulgação das rodadas, bastidores e presença nos principais jogos. Reforçando o compromisso da emissora em promover o esporte local e estar presente na rotina dos telespectadores com conteúdo relevante.

A realização da Copa Record de Futsal Feminino só foi possível graças à parceria com importantes patrocinadores como Casa di Conti, Maravilhas do Lar e Tintas Pig, além do fundamental apoio das prefeituras municipais, que abraçam o projeto e viabilizam sua presença em diversas regiões.

‌



Divulgação RECORD Paulista

Agradecemos a todos que fizeram parte desta edição histórica e já estamos nos preparativos para o próximo desafio: a Copa RECORD de Futsal Masculina, que começa em breve. Ano que vem tem mais! Até lá