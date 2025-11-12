Copa RECORD de Futsal Masculino encerra mais uma temporada de sucesso Tradição, talento e paixão pelo esporte marcam a edição 2025 da maior competição de futsal do interior paulista

Divulgação RECORD Paulista

Marcando mais um capítulo vitorioso na trajetória do projeto idealizado e promovido pela RECORD Paulista há mais de 18 anos, a Copa RECORD de Futsal Masculino 2025 chega ao fim consolidando-se como uma das maiores e mais tradicionais competições esportivas do interior paulista.

O torneio, que teve início em fevereiro e se estendeu até junho, reafirmou seu papel como uma poderosa plataforma de incentivo ao esporte, integração entre municípios e descoberta de novos talentos regionais. Mais do que um campeonato, a Copa Record representa o fortalecimento das comunidades, a valorização do futsal e o estímulo à prática esportiva como ferramenta de transformação social.

Com abrangência em toda a área de cobertura da emissora — que inclui 163 cidades, uma população estimada em mais de 5,5 milhões de pessoas, e estrutura regional com sede em Bauru e sucursais em Marília e Sorocaba — a competição movimenta prefeituras, atletas, famílias e apaixonados pelo esporte, transformando cada partida em uma grande celebração comunitária.

A edição 2025 reuniu números expressivos que demonstram a grandiosidade do projeto:

Campeão Série Ouro: Botucatu

Botucatu Vice-campeão Série Ouro: Itapuí

Itapuí Campeão Série Prata: Lençóis Paulista

Lençóis Paulista Vice-campeão Série Prata: Herculândia

Herculândia 52 equipes participantes

611 gols marcados

110 jogos realizados

75 sedes envolvidas

A RECORD Paulista agradece a todos os municípios participantes, equipes, torcedores e parceiros que tornaram possível mais uma edição histórica da Copa Record de Futsal.

Um agradecimento especial aos patrocinadores oficiais: Moinho Real, Maravilhas do Lar e Tintas Pig, que acreditam no poder do esporte e no fortalecimento das iniciativas regionais.

A Copa RECORD de Futsal é sinônimo de tradição, engajamento e sucesso e já deixa a expectativa no ar para a próxima temporada!