Estreia na tela da RECORD PAULISTA! Em março, a RECORD Paulista em conjunto com RECORD Rio Preto traz uma grande novidade para sua programação: a estreia do programa TÁ NO AR INTERIOR, apresentado por Marcos Paiva Record Paulista|Do R7 07/03/2025 - 15h24 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Paulista

O programa tem como missão explorar as cidades do interior de São Paulo, destacando suas peculiaridades e riquezas. Com uma abordagem descontraída e popular, TÁ NO AR INTERIOR levará ao público talentos regionais, curiosidades sobre a formação dos municípios, comidas típicas, pontos turísticos e muito mais.

Divulgação RECORD Paulista

Essa estreia representa um marco para toda a programação da RECORD Paulista, consolidando ainda mais seu compromisso com a valorização da cultura e identidade regional. A área de cobertura da RECORD Paulista abrange 157 municípios do estado de São Paulo, com sede em Bauru e sucursais em Marília e Sorocaba. A região contempla cidades importantes como Botucatu, Ourinhos, Tatuí, Itapetininga, Avaré, Jaú, Lins, Itu e São Roque, entre outras. A estreia se torna uma ótima oportunidade de valorizar nosso interior, além de inúmeras parcerias comerciais. Além de contemplar toda a área de cobertura da RECORD Rio Preto, com possibilidades comerciais inclusas.

Entre os quadros especiais do programa, estão:

· Chama na Capa – Marcão experimenta comidas típicas e celebra o que há de melhor na região;

‌



· Vem pra Praça! – Caravana ao vivo com o Balanço Geral, reunindo a comunidade na praça;

· Pé na Estrada – Interação espontânea na beira da estrada com personagens locais;

‌



· O que tá pegando? – Descoberta da vida noturna e eventos culturais das cidades visitadas;

· O Marcão manja? – Desafios sugeridos pelo público, testando as habilidades do apresentador;

‌



· Chama no Gogó – Espaço para artistas do interior se destacarem em diversos estilos;

· Fala aí – Participação dos telespectadores por vídeos de WhatsApp, enviando abraços e contando de onde estão assistindo.

O programa será exibido aos sábados, das 14h às 15h, tem estreia prevista no dia 15 de março na tela da RECORD PAULISTA e ao vivo pelo Playplus.

Divulgação RECORD Paulista

Quem é Marcos Paiva?

Com mais de 29 anos de experiência na comunicação televisiva, Marcão se tornou referência na exibição das belezas, tradições e curiosidades do interior de São Paulo. Seu carisma e estilo leve conquistaram o público, tornando-o um líder de audiência.

Explorando novos sabores, encarando desafios e se aventurando por histórias fascinantes, Marcos Paiva promete levar ao público uma programação envolvente e cheia de surpresas.

Não perca essa grande estreia!