Evento apoiado pela RECORD Paulista é sucesso de público: show de Péricles reúne mais de cinco mil pessoas em Bauru

Divulgação RECORD Paulista

Realizado no dia 16 de agosto, no Bauru Tênis Clube. Com feijoada, sol e música de qualidade, o destaque da festa foi o show especial de Péricles, que reuniu mais de cinco mil pessoas em uma tarde de celebração e entretenimento.

Como emissora oficial, a RECORD Paulista esteve presente em diferentes frentes de ativação. Desde as peças de divulgação até o estande exclusivo no evento, a marca marcou presença em backdrops, camisetas personalizadas e ações especiais de relacionamento, reforçando a proximidade da emissora com o público regional.

“Estivemos com estande, backdrops e também nas camisetas exclusivas distribuídas ao público”, comenta Márcio Doro, gerente comercial da Record Paulista.

O espaço da emissora recebeu ainda os apresentadores da casa e foi palco para o início da divulgação da nova temporada de A Fazenda 2025, um dos programas mais aguardados da televisão brasileira.

Para a RECORD Paulista, apoiar eventos de grande porte como o Bendito Feijão é uma oportunidade de fortalecer o vínculo com os telespectadores e valorizar a vida cultural e social das cidades em sua área de cobertura.

“É a RECORD ao lado dos maiores eventos, divulgando Bauru e participando ativamente do dia a dia das cidades”, reforça Doro.

Com mais de cinco mil participantes e uma atmosfera de celebração, o Bendito Feijão se consolidou como um dos principais eventos do calendário regional, e a RECORD Paulista esteve presente, mais uma vez, para compartilhar momentos únicos com o público.

