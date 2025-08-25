Fest’Up Bauru - Com parceria da Record Paulista, evento fortalece mídia local e conecta estudantes ao mercado de comunicação Neste sábado, 23 de setembro, Bauru foi palco de um marco para o setor de comunicação com a realização da 1ª edição do Fest’Up em Bauru. Record Paulista|Do R7 25/08/2025 - 15h03 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h03 ) twitter

Divulgação RECORD Paulista

Nas Faculdades Integradas de Bauru (FIB). O evento, que reuniu todos os veículos de comunicação da região, proporcionou um encontro inédito entre estudantes de comunicação, profissionais do mercado e representantes da imprensa local, fortalecendo o cenário regional da mídia e da criatividade.

Com uma agenda repleta de palestras inspiradoras, oficinas práticas e painéis interativos, o Fest’Up abordou temas essenciais para os profissionais da área e para os futuros comunicadores. Entre os assuntos discutidos estavam inovação na comunicação, jornalismo digital, publicidade, marketing de influência, produção de conteúdo e tendências do mercado. O evento ofereceu uma verdadeira imersão no cenário atual da comunicação, com a participação de especialistas renomados, que compartilharam suas experiências e visões sobre o futuro do setor.

Além de poder ouvir os principais nomes do mercado, os participantes tiveram a oportunidade de interagir diretamente com os profissionais atuantes nos principais veículos de comunicação da cidade, estabelecendo um contato valioso para sua trajetória profissional.

Um dos grandes diferenciais do Fest’Up foi a forte integração entre diferentes vertentes da comunicação. A presença de representantes de rádio, TV, jornais impressos, portais digitais e agências de publicidade reforçou a ideia de união entre mídia, academia e novos talentos, um elo essencial para o desenvolvimento do setor.

A troca de experiências entre as diversas áreas de comunicação e a academia foi um ponto alto do evento, permitindo que os alunos não só absorvessem conhecimento técnico, mas também compreendessem como funciona o ambiente profissional no qual estarão inseridos em breve.

O engajamento do público também foi um dos grandes destaques do Fest’Up. Estudantes de diversas instituições participaram ativamente das atividades, fazendo perguntas e oferecendo ideias que enriqueceram as discussões. Para muitos, o evento foi uma oportunidade única de ampliar seus horizontes profissionais e se conectar com possíveis oportunidades de trabalho no setor de comunicação.

A Record Paulista, esteve presente como parceira oficial do evento e marcou presença no painel de veículos de comunicação em Bauru. O Coordenador de Marketing da Record Paulista, Gabriel Candido Silva, subiu ao palco para apresentar a atuação estratégica da emissora no interior de São Paulo e falar sobre comunicação integrada, envolvendo mídia offline, o R7 Local, e as plataformas RecordPlus e Veicula Fácil.

“Participar do Fest’Up Bauru é uma forma de reafirmar o compromisso da Record Paulista com a região. É fundamental para nós estarmos próximo dos futuros profissionais da comunicação e colaborar no fortalecimento da mídia local”, afirmou Gabriel Candido Silva durante sua fala.

O Fest’Up Bauru foi um sucesso absoluto, não só pela qualidade da programação, mas também pela oportunidade de fortalecer a comunicação na região e estreitar a relação entre academia e mercado. O evento se consolidou como uma plataforma essencial para o intercâmbio de ideias, para a valorização da imprensa local e para a formação de novos talentos.

Com a adesão massiva de estudantes e profissionais, o evento demonstrou a crescente demanda por conteúdos e experiências que conectem teoria e prática, além de refletir o crescente dinamismo do mercado da comunicação.

A organização do Fest’Up já projeta o sucesso das próximas edições e a expansão do evento para outras cidades, com o objetivo de seguir promovendo a inovação, o aprendizado e o fortalecimento da mídia regional.

O Fest’Up é um evento itinerante dedicado ao setor de publicidade, comunicação e marketing, com o objetivo de capacitar e integrar novos talentos ao mercado de trabalho. Com edições em várias cidades do interior de São Paulo, o evento visa conectar profissionais e estudantes com as últimas tendências do mercado, além de estreitar os laços entre mídia, academia e indústria.

https://www.instagram.com/festupbauru/

