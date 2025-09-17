Jaú celebra a 1ª Meia Maratona com o apoio da RECORD Paulista Evento uniu esporte, saúde e solidariedade em uma grande celebração Record Paulista|Do R7 17/09/2025 - 09h57 (Atualizado em 17/09/2025 - 09h57 ) twitter

Divulgação RECORD Paulista

No domingo, 14 de setembro de 2025, Jaú (SP) viveu um momento inesquecível com a realização da 1ª Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho

A largada foi dada às 7h em ponto e reuniu 950 atletas inscritos das 1.000 vagas disponibilizadas, além de um público geral estimado em 1.300 a 1.400 pessoas, que acompanharam, torceram e vibraram a cada chegada. O primeiro colocado dos 21 km completou a prova em 1h18, demonstrando garra e superação em uma manhã marcada pelo espírito esportivo.

Fundado há mais de um século, o Hospital Amaral Carvalho é referência nacional em oncologia, transplante de medula óssea e atenção humanizada. Com mais de 2 mil colaboradores, 300 leitos e cerca de 1 milhão de procedimentos anuais, a instituição mantém ainda a maior rede de voluntariado do país, com aproximadamente 5 mil voluntários e mais de 100 ligas de combate ao câncer, impactando positivamente milhares de famílias em todo o Brasil.

Em 2022, o hospital atendeu pacientes de 957 municípios, sendo que 89,2% dos usuários eram do SUS, reforçando seu papel essencial no sistema público de saúde.

Com organização da Noblu Sports e promoção do próprio Hospital Amaral Carvalho, a prova ofereceu três modalidades, pensadas para acolher atletas de diferentes níveis:

21 km (meia maratona) – limite de 3h30

– limite de 3h30 10 km – limite de 2h

– limite de 2h Caminhada de 3 km, de caráter participativo

A estrutura garantiu conforto, segurança e apoio em todo o percurso. Na premiação, os melhores colocados das provas de 21K e 10K, tanto no masculino quanto no feminino, receberam troféus e premiação em dinheiro, além do reconhecimento a atletas PCD e ao maior grupo/assessoria inscrito.

A 1ª Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho foi muito além da competição: transformou-se em um ato coletivo de solidariedade. Cada quilômetro percorrido homenageou as mais de 75 mil vidas impactadas anualmente pelo hospital e celebrou a história centenária da instituição, construída sobre pilares de atenção integral à saúde, cuidados humanizados, pesquisa e ensino.

A caminhada de 3 km reforçou o caráter participativo do evento, convidando famílias e apoiadores a compartilharem energia, empatia e propósito em um ambiente festivo.

O evento contou com o apoio da RECORD Paulista, emissora parceira das principais ações na região, que esteve presente e reforçou a importância de iniciativas que unem esporte, comunidade e solidariedade.

A 1ª Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho já entrou para a história de Jaú como um símbolo de união, saúde e superação. Mais do que cruzar a linha de chegada, o evento mostrou que correr pode ser um gesto de apoio, acolhimento e transformação social.