Mais de 800 Participantes em Corrida Apoiada pela RECORD Paulista em Bauru Evento solidário arrecadou recursos para melhorias na Comunidade Piquete 2

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista apoiou a 1ª Corrida Solidária Aoki Run, realizada no último domingo (26) em Bauru. O evento, que uniu esporte e solidariedade, reuniu mais de 800 participantes e contou com 560 inscrições nas provas de 5 km e 10 km.

Com largada e chegada na concessionária Aoki, o evento teve como principal objetivo arrecadar recursos para a construção de um playground e a instalação de uma academia ao ar livre na Comunidade Piquete 2, ampliando o trabalho social que a empresa realiza na região desde 2018.

‌



Divulgação RECORD Paulista

Durante a manhã, também foram promovidas ações de cidadania na Rua 9, em frente ao Piquete, com tendas da NP e Concilig oferecendo cadastros para vagas de emprego, o CIEE com oportunidades de jovem aprendiz e estágios, o CEEJA com inscrições para continuidade escolar e a ABDA promovendo atividades recreativas para as crianças.

Para a RECORD Paulista, a parceria foi um sucesso absoluto, reforçando o compromisso da emissora com iniciativas que unem esporte, bem-estar e impacto social positivo nas comunidades do interior paulista.

‌



Confira o vídeo: