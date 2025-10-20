Outubro Rosa na Record Paulista reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde A emissora promoveu uma ação interna de conscientização voltada à prevenção e detecção precoce do câncer de mama

Divulgação RECORD Paulista

O encontro reuniu colaboradores da emissora e contou com a participação de profissionais do Hospital Amaral Carvalho, instituição referência em oncologia na região. A Chefe do Departamento de Prevenção e Detecção Precoce, Josiane de Pieri Moretto, conduziu a palestra e compartilhou informações essenciais sobre os cuidados com a saúde da mulher, a importância dos exames preventivos regulares e os sinais de alerta que merecem atenção.

Durante a ação, os colaboradores receberam um botton simbólico, entregue pela equipe da emissora, para ser usado como adorno nas roupas durante todo o mês, em apoio à campanha e como lembrete do cuidado contínuo com a saúde.

Ao final do encontro, foi servido um coffee especial para todos os participantes, promovendo um momento de integração, troca e reflexão sobre a importância da prevenção.

Publicidade 1 / 4 Google News

Facebook

X (Twitter)

WhatsApp

Link de compartilhamento Divulgação RECORD Paulista

Mais do que um momento de informação e conscientização, a iniciativa reforçou o compromisso da Record Paulista em cuidar de quem faz parte da emissora e em amplificar mensagens que salvam vidas, tanto internamente quanto por meio de seu conteúdo jornalístico e campanhas de utilidade pública.