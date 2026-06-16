RECORD Paulista amplia a visibilidade do Arraiá Aéreo 2026 e reforça parceria em um dos maiores eventos aéreos do Brasil Como Media Partner oficial, emissora levou cobertura multiplataforma ao público

Divulgação RECORD Paulista

A 11ª edição do Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações foi realizada nos dias 13 e 14 de junho, no Aeródromo Municipal Comandante João Ribeiro de Barros (Aeroclube), em Bauru, consolidando-se mais uma vez como um dos maiores eventos de aviação, ciência, tecnologia e entretenimento do Brasil.

A organização estima que mais de 100 mil pessoas de diversas cidades da região passaram pelo evento durante os dois dias de programação.

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Divulgação RECORD Paulista

O Arraiá Aéreo é uma realização da Fundação Astronauta Marcos Pontes, entidade idealizada pelo astronauta Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro e bauruense. O evento tem caráter exclusivamente educacional, cultural, científico e social, sem qualquer cunho político, reunindo famílias, estudantes, profissionais e entusiastas em torno do conhecimento, da inovação e da inspiração para as futuras gerações.

Parceira oficial do Arraiá Aéreo 2026, a RECORD Paulista atuou como Media Partner do evento, realizando uma ampla cobertura jornalística e promocional antes, durante e após a programação. A emissora esteve presente com reportagens especiais, entradas ao vivo e destaque em sua programação local, além de repercussão em espaços da programação nacional da RECORD.

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A estratégia de divulgação também contemplou conteúdos especiais no portal R7 regional, publicações colaborativas nas redes sociais e ações digitais que ampliaram significativamente o alcance do evento. A parceria reforçou o compromisso da RECORD Paulista em apoiar iniciativas que valorizam o interior paulista e promovem educação, turismo, cultura e desenvolvimento regional.

Além da cobertura editorial, a marca da RECORD Paulista esteve presente em diversos pontos estratégicos do evento, incluindo infláveis, sinalizações, materiais de comunicação visual e espaços de palco, fortalecendo a visibilidade institucional da emissora junto ao público presente.

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Durante os dois dias de programação, os visitantes acompanharam apresentações aéreas, exposições de aeronaves civis e militares, simuladores de voo, atividades ligadas à ciência, educação, astronomia, tecnologia e inovação, além da presença do astronauta Marcos Pontes, que interagiu com o público e participou de diversas atividades inspiracionais.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que reuniu milhares de espectadores no Aeroclube. O evento também contou com a participação de representantes das Forças Armadas, forças de segurança pública, instituições de ensino, centros de pesquisa e entidades ligadas à ciência e à tecnologia.

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A tradicional complementou a programação com atrações culturais, apresentações musicais, gastronomia típica e atividades para toda a família, mantendo viva a essência do projeto: mostrar que a educação, a dedicação e a perseverança podem transformar sonhos em realidade.

A participação da RECORD Paulista como parceira oficial reforça sua posição como a emissora que valoriza o interior de São Paulo, conectando pessoas, municípios, empresas e grandes eventos por meio de uma comunicação regional forte, multiplataforma e de grande alcance.