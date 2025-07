RECORD Paulista apresenta mais uma edição da Copa RECORD de Futsal Masculino Está de volta o maior campeonato regional de futsal do interior paulista! Record Paulista|Do R7 30/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Paulista

A Copa RECORD de Futsal Masculino 2025 já tem data para começar e promete agitar as torcidas, revelar talentos e levar a paixão pelo esporte a quadras de toda a região.

GRANDE ABERTURA EM IPAUSSU

Dia 5 de agosto (terça-feira)

Às 20h

‌



Ginásio Antonio Mercuri – Ipaussu/SP

A abertura oficial será marcada por um verdadeiro clássico regional: Ipaussu x Assis. Duas potências tradicionais do futsal prometem um confronto eletrizante que vai abrir a competição com muita rivalidade, garra e espetáculo!

‌



Com dezenas de equipes representando cidades de toda a região, a Copa Record é uma vitrine do futsal interiorano. Ao longo dos meses de disputa, os jogos mobilizam torcedores, atletas, comissões técnicas e comunidades inteiras, reforçando o papel transformador do esporte e valorizando o talento local.

Mais do que um campeonato, a Copa RECORD de Futsal é um projeto de valorização do esporte e dos atletas da nossa região. A competição coloca jogadores em evidência, serve como plataforma de visibilidade para novos talentos e incentiva a prática esportiva nas cidades participantes. Muitos atletas revelados nas quadras da Copa já trilharam caminhos em ligas profissionais, mostrando a força e o alcance da iniciativa.

‌



A edição 2025 terá cobertura completa da Record Paulista, no Esporte RECORD Interior e nas redes sociais com os bastidores, melhores momentos e entrevistas exclusivas.

A Record Paulista agradece aos patrocinadores que tornam possível a realização da Copa Record de Futsal Masculino 2025:

Moinho Real;

Tintas Pig;

Maravilhas do Lar.

Com o apoio dessas marcas, seguimos fortalecendo o esporte e incentivando a integração entre as cidades da nossa região.

Prepare a torcida, vista a camisa e acompanhe cada lance da Copa Record de Futsal Masculino 2025. Mais do que um campeonato, uma celebração do esporte regional!

Acompanhe todas as informações em: recordpaulista.com.br/futsal e nas redes sociais da RECORD Paulista: https://linklist.ai/recordpaulista

https://www.instagram.com/reel/DMu4uT5AmH2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Divulgação RECORD Paulista