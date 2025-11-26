RECORD Paulista atinge marca de 400 mil inscritos em seu canal oficial no YouTube Um marco histórico em sua trajetória digital

Divulgação RECORD Paulista

O canal oficial da emissora no YouTube ultrapassou a impressionante marca de 400 mil inscritos, consolidando-se como uma das principais referências em conteúdo local e regional na plataforma. O crescimento expressivo reflete o compromisso da emissora com informação de qualidade, responsabilidade jornalística e conteúdo regional relevante. Nos últimos anos, a RECORD Paulista vem ampliando sua presença digital, investindo na produção de notícias, reportagens especiais e programas que impactam diretamente a vida da comunidade local e do público do interior paulista.

O sucesso da RECORD Paulista no ambiente digital está diretamente ligado à sua estratégia multiplataforma, que garante acesso a conteúdos atualizados em diversos canais. Na TV aberta, a emissora oferece programação diária com destaque para notícias locais, regionais e programas de entretenimento. No YouTube (@Record_Paulista), todo o conteúdo está organizado em playlists por programas e matérias especiais, permitindo que o público assista quando e onde quiser.

Além disso, a presença nas plataformas como Recordplus e o portal R7, com uma página local (r7.com/recordpaulista), disponibilizam notícias e vídeos com atualização em tempo real, enquanto a presença ativa nas redes sociais promove diálogo direto com os seguidores e amplifica o alcance do conteúdo.

A emissora reforça o convite para que novos públicos se juntem à comunidade digital e acompanhem de perto todas as produções da RECORD Paulista, que seguem em constante evolução para atender às demandas de informação, entretenimento e proximidade com o público.

Siga a RECORD Paulista em todas as redes:

Inscreva-se no canal Youtube: https://www.youtube.com/@Record_Paulista

Instagram: https://www.instagram.com/recordpaulista

Facebook: https://www.facebook.com/recordtvpaulista

Tiktok: https://www.tiktok.com/@recordpaulista

X: https://x.com/Record_Paulista

R7 RECORD Paulista: https://noticias.r7.com/record-paulista/

Portal Comercial: https://www.recordpaulista.com.br/portal/

Linklist: https://linklist.ai/recordpaulista