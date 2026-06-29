RECORD Paulista celebra 27 anos com homenagem aos colaboradores e reconhecimento pela trajetória da emissora Encontro reuniu colaboradores em um momento de celebração, integração e reconhecimento pelos 27 anos da emissora

Divulgação RECORD Paulista

Na última sexta-feira (26), a RECORD Paulista promoveu um encontro especial com seus colaboradores em comemoração aos 27 anos da emissora, celebrados oficialmente em 28 de junho. Fundada em 28 de junho de 1999, a RECORD Paulista consolidou sua história como uma das principais referências em televisão regional no interior de São Paulo, levando informação, entretenimento e prestação de serviço a milhões de telespectadores.

A programação foi marcada por momentos de reconhecimento e confraternização. Todos os colaboradores receberam uma camiseta comemorativa exclusiva, criada especialmente para celebrar a data e reforçar o sentimento de pertencimento à história da emissora.

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Durante o encontro, os aniversariantes do mês também foram homenageados com um brinde especial. Outro momento de destaque foi a entrega das placas de jubileu aos colaboradores que, em 2026, completaram ou ainda completarão 10, 15, 20 e 25 anos de atuação na empresa. As homenagens foram conduzidas pelo diretor executivo da RECORD Paulista, Marcelo Almeida, em reconhecimento à dedicação e ao compromisso desses profissionais com a construção da história da emissora.

Para celebrar a ocasião, a empresa preparou ainda um almoço especial para toda a equipe, com uma feijoada completa e opções vegetarianas, proporcionando um momento de integração e confraternização entre colaboradores de diferentes áreas.

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Ao longo de seus 27 anos, a RECORD Paulista segue fortalecendo sua missão de produzir conteúdo de qualidade, manter um relacionamento próximo com a comunidade e investir continuamente em inovação e no desenvolvimento de seus profissionais.

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A celebração reforça o compromisso da emissora com seu principal patrimônio: as pessoas que, diariamente, fazem parte dessa trajetória de sucesso.

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Que venham os próximos anos de história, crescimento e conquistas. Vamos em frente para mais um ano da RECORD Paulista!