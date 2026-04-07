RECORD Paulista celebra o Dia do Jornalista com ação de valorização e reconhecimento à equipe Gratidão marca o Dia do Jornalista na Record Paulista

Divulgação RECORD Paulista

Neste dia 07 de abril, data em que se celebra o Dia do Jornalista, a RECORD Paulista promoveu uma ação especial para os profissionais de comunicação. Com um gesto que aliou afeto e reconhecimento profissional, a emissora entregou mensagens personalizadas e chocolates a todos os jornalistas da casa, destacando o papel fundamental que cada um desempenha na construção da cidadania e na prestação de serviço em todo o interior de São Paulo.

O jornalismo é uma profissão feita de prazos, desafios e a busca incessante pela verdade. Reconhecendo essa rotina intensa, a ação interna teve como objetivo criar um momento de pausa e celebração dentro da redação. Cada kit entregue simboliza a gratidão da empresa pelo empenho de repórteres, editores e produtores que, diariamente, transformam fatos em notícias de credibilidade.

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A iniciativa reforça a filosofia da Record Paulista de que a qualidade do conteúdo entregue ao telespectador é reflexo direto do bem-estar e da valorização de seus colaboradores. Em um cenário de constantes transformações digitais, a figura do jornalista humanizado e atento às demandas da comunidade torna-se ainda mais essencial.

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A celebração do 07 de abril na Record Paulista não foi apenas um evento corporativo, mas um momento de integração. A mensagem personalizada que acompanhou o presente reforçou os valores de ética, coragem e sensibilidade, características indispensáveis para quem escolheu o jornalismo como missão de vida.

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O clima de união na redação durante a entrega dos mimos evidenciou que, por trás das câmeras e dos microfones, existe uma equipe sólida, movida pela paixão de informar com responsabilidade.