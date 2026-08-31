RECORD Paulista é homenageada como Patrocinador Prata no 54º Destaques do Ano ACIB Emissora reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Bauru e região e destacou sua abertura para empresas e anunciantes do mercado regional

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista foi homenageada como Patrocinador Prata durante a 54ª edição do Destaques do Ano ACIB, tradicional evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB). A cerimônia foi realizada no dia 29 de agosto, às 20h, no Garden Eventos, reunindo empresários, profissionais, autoridades, lideranças e convidados para uma noite de reconhecimento a pessoas e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento empresarial, econômico e cultural de Bauru e região.

A participação da RECORD Paulista ganhou destaque durante a programação do evento com a exibição de um vídeo institucional da emissora, que contou com uma mensagem do Superintendente de Rede da RECORD, André Dias. Na mensagem, o executivo reforçou a importância do mercado regional e destacou que a RECORD está aberta para construir novas conexões, oportunidades e parcerias com empresas, comércio e indústria do interior de São Paulo.

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Divulgação RECORD Paulista

Representando a emissora na cerimônia, o diretor executivo da RECORD Paulista, Marcelo Almeida, esteve no palco para receber a homenagem e reafirmar o compromisso da emissora com o mercado de Bauru e região.

A homenagem também reforça o posicionamento da RECORD Paulista como uma emissora cada vez mais próxima do mercado regional, valorizando iniciativas locais e criando oportunidades para que empresas de diferentes segmentos possam ampliar sua presença e comunicação junto ao público do interior.

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Divulgação RECORD Paulista

Com atuação em 163 municípios do interior de São Paulo, a RECORD Paulista mantém seu compromisso de levar informação, entretenimento, esporte e conteúdo regional ao público, ao mesmo tempo em que fortalece sua relação com empresas, instituições e lideranças que movimentam a economia local.

A participação no 54º Destaques do Ano ACIB consolida mais um importante momento de aproximação entre a RECORD Paulista e o setor empresarial de Bauru, reafirmando a emissora como uma parceira estratégica para o desenvolvimento e a comunicação das marcas da região.