RECORD Paulista e seus profissionais conquistam três prêmios no Royal de Jornalismo 2026 Reconhecimento destaca a qualidade do jornalismo regional, a valorização da história de Bauru e o talento dos profissionais da emissora, incluindo a nova geração de comunicadores.

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista foi destaque na noite desta segunda-feira (23), durante a cerimônia de entrega dos troféus da segunda edição do Prêmio Royal de Jornalismo 2026, realizada no Joy Sellers, em Bauru. A emissora e seus profissionais conquistaram três premiações, reforçando a relevância do jornalismo regional e o compromisso com a produção de conteúdo de qualidade.

A jornalista e apresentadora Thaísa Barcellos conquistou o primeiro lugar no Prêmio Maria Dalva de Jornalismo, com a série de reportagens “Bauru: Raízes do Sertão”, exibida no Balanço Geral, da RECORD Paulista. A produção valorizou a história, a cultura e a identidade do município, fortalecendo a conexão da emissora com a comunidade.

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O jornalista e apresentador Alexandre Colim foi premiado na categoria Jornalismo Radiofônico, pela cobertura da Operação Cavalo de Troia, trabalho realizado na Rádio 96 FM. O reconhecimento evidencia a trajetória e a versatilidade do profissional nos diferentes meios de comunicação.

Representando a nova geração de comunicadores, Ricardo Brambila, estagiário da RECORD Paulista, conquistou o primeiro lugar na categoria Universitária de Jornalismo em Vídeo, com um trabalho desenvolvido em parceria com Amanda Silva Lima. A conquista reforça a importância da formação acadêmica e da valorização de novos talentos no mercado da comunicação.

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Os três reconhecimentos representam um importante motivo de orgulho para a RECORD Paulista e refletem o talento, a dedicação e o profissionalismo de sua equipe. As conquistas também reafirmam o posicionamento da emissora como incentivadora do desenvolvimento da comunicação regional, valorizando profissionais experientes e contribuindo para a formação de futuros jornalistas.

Sobre o Prêmio Royal de Jornalismo

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Em sua segunda edição, o Prêmio Royal de Jornalismo teve como objetivo reconhecer e valorizar produções jornalísticas voltadas a Bauru, contemplando trabalhos profissionais e universitários nas modalidades de texto, rádio, podcast, vídeo e fotojornalismo, além de categorias especiais.

A edição de 2026 prestou homenagem às mulheres na imprensa, contando com uma banca avaliadora formada exclusivamente por nove jornalistas mulheres. Entre as novidades, esteve a criação do Prêmio Maria Dalva de Jornalismo, em homenagem à jornalista e radialista Maria Dalva Hatore, referência na comunicação bauruense e com uma trajetória marcante no rádio regional.

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A RECORD Paulista parabeniza todos os profissionais reconhecidos nesta edição e, em especial, Thaísa Barcellos, Alexandre Colim e Ricardo Brambila, que, por meio de seus trabalhos, representam a força, a qualidade e o talento do jornalismo regional.

Mais do que celebrar conquistas individuais, o reconhecimento reforça o compromisso da RECORD Paulista com a informação, a valorização das histórias locais e o desenvolvimento do jornalismo no interior de São Paulo.