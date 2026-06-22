RECORD Paulista encerra Copa RECORD de Futsal Feminino 2026 com participação de 20 equipes e 440 atletas Competição reuniu cidades das regiões de Bauru e Sorocaba, reforçou o compromisso da emissora com o desenvolvimento do esporte feminino no interior paulista

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista encerrou com sucesso mais uma edição da Copa RECORD de Futsal Feminino, consolidando a competição como uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte regional no interior de São Paulo. Em 2026, o torneio reuniu 20 equipes e contou com a participação de 440 atletas inscritas, promovendo integração entre os municípios, competitividade e valorização do futsal feminino.

As finais definiram as campeãs das duas regiões de cobertura da RECORD Paulista. Pela Série Ouro, os títulos ficaram com Santa Cruz do Rio Pardo, na região de Bauru, e Itapetininga, na região de Sorocaba. Já pela Série Prata, as campeãs foram Itatinga, na região de Bauru, e Iperó, na região de Sorocaba.

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Ao longo da competição, a RECORD acompanhou e divulgou os principais momentos do campeonato por meio de sua programação local, plataformas digitais e redes sociais, ampliando a visibilidade das equipes e contribuindo para o fortalecimento do esporte feminino no interior paulista.

A emissora agradece a participação de todas as atletas, comissões técnicas, dirigentes, secretarias municipais de esporte, torcedores e parceiros envolvidos na realização da competição. Um reconhecimento especial também aos patrocinadores e apoiadores, que foram fundamentais para o sucesso de mais uma edição do torneio.

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Com o encerramento da Copa RECORD de Futsal Feminino 2026, a expectativa agora se volta para a Copa RECORD de Futsal Masculino, que terá início no segundo semestre deste ano, dando sequência à tradição esportiva promovida pela emissora.

A competição feminina retorna em 2027, com a expectativa de ampliar ainda mais a participação dos municípios e continuar incentivando o desenvolvimento do futsal feminino em toda a região.

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Divulgação RECORD Paulista

Campeãs da Copa RECORD de Futsal Feminino 2026

Série Ouro

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· Região Bauru: Santa Cruz do Rio Pardo

· Região Sorocaba: Itapetininga

Série Prata

· Região Bauru: Itatinga

· Região Sorocaba: Iperó

A Copa RECORD reafirma seu papel como ferramenta de integração regional e valorização do esporte, fortalecendo o futsal e criando oportunidades para atletas de todo o interior paulista.