RECORD Paulista encerra mais uma edição da COPA RECORD de Futsal Competição reuniu 62 equipes e 1.176 atletas nas regiões de Bauru e Sorocaba, reafirmando o compromisso da emissora com o incentivo ao futsal no interior paulista

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista encerrou mais uma edição da COPA RECORD de Futsal, projeto esportivo que reúne municípios das regiões de Bauru e Sorocaba em uma competição marcada pela integração regional, pelo incentivo ao esporte e pela valorização dos talentos do interior paulista.

Ao longo de sua realização, o campeonato mobilizou 62 equipes e 1.176 atletas, considerando as categorias feminina e masculina. Além das disputas dentro de quadra, a competição proporcionou oportunidades para atletas, fortaleceu o esporte nos municípios participantes e promoveu a integração entre equipes, dirigentes, comissões técnicas e comunidades.

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A edição deste ano também reforçou o compromisso da RECORD Paulista com o desenvolvimento do esporte feminino. Na categoria feminina, foram 20 equipes e 440 atletas, que participaram de uma jornada de jogos até a definição das campeãs das regiões de cobertura da emissora.

Divulgação RECORD Paulista

Confira as campeãs da categoria feminina:

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Região de Bauru | Série Ouro: Santa Cruz do Rio Pardo

Região de Sorocaba | Série Ouro: Itapetininga

Região de Bauru | Série Prata: Itatinga

Região de Sorocaba | Série Prata: Iperó

Na categoria masculina, a competição contou com 42 equipes e 714 atletas, consolidando mais uma edição de grande participação dos municípios e de valorização do futsal regional. As finais também definiram os campeões das Séries Ouro e Prata nas duas regiões de cobertura da RECORD Paulista.

Na Série Ouro, Itapuí conquistou o título pela região de Bauru, enquanto Cesário Lange ficou com a conquista na região de Sorocaba. Pela Série Prata, Duartina foi a campeã na região de Bauru, e Itapeva garantiu o título na região de Sorocaba.

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Confira os campeões da categoria masculina:

Região de Bauru | Série Ouro: Itapuí

Região de Sorocaba | Série Ouro: Cesário Lange

Região de Bauru | Série Prata: Duartina

Região de Sorocaba | Série Prata: Itapeva

Durante toda a competição, a RECORD Paulista acompanhou e divulgou os principais momentos do campeonato por meio de sua programação local, plataformas digitais e redes sociais. A cobertura contribuiu para ampliar a visibilidade das equipes, dar destaque aos municípios participantes e aproximar ainda mais o público das histórias e dos resultados construídos dentro de quadra.

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Divulgação RECORD Paulista

A emissora agradece a participação de todas as atletas e atletas, comissões técnicas, dirigentes, secretarias municipais de esporte, torcedores e demais profissionais envolvidos na realização do campeonato. Um reconhecimento especial também aos patrocinadores e apoiadores, cuja parceria foi fundamental para viabilizar mais uma edição do projeto e fortalecer o esporte nas regiões atendidas pela RECORD Paulista.

Mais do que uma competição, a COPA RECORD de Futsal se consolida como uma iniciativa de integração regional, incentivo à prática esportiva e valorização das comunidades do interior de São Paulo. Ao conectar municípios e proporcionar visibilidade aos talentos locais, o projeto reafirma o papel da emissora na promoção de iniciativas que geram oportunidades e fortalecem os vínculos com a população.

Em 2027, a COPA RECORD de Futsal chega a um marco especial: serão 20 anos de história. Duas décadas de incentivo ao esporte, integração entre cidades e valorização de atletas que fazem do futsal uma paixão regional. A RECORD Paulista prepara novidades para celebrar essa trajetória e dar continuidade a um projeto que já faz parte do calendário esportivo do interior paulista.

A próxima edição promete novos desafios, encontros e histórias. Nos vemos em 2027!