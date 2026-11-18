RECORD Paulista encerra temporada 2026 do Circuito de Beach Tennis com quatro etapas no interior de São Paulo Com média de 400 inscrições por etapa, projeto passou por Lins, Guarantã, Marília e Bauru, fortalecendo a prática esportiva

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista encerrou, no último fim de semana, mais uma temporada do Circuito RECORD Paulista de Beach Tennis, consolidando o projeto como uma importante iniciativa de incentivo ao esporte no interior de São Paulo. Ao longo de 2026, o circuito percorreu quatro cidades da área de cobertura da emissora, reunindo atletas, apaixonados pela modalidade e famílias em uma programação marcada pela competitividade, integração e valorização do esporte regional.

Com uma média de 400 inscrições por etapa, o circuito somou aproximadamente 1.600 inscrições ao longo da temporada, demonstrando a força do beach tennis e o crescente interesse pela modalidade nas cidades do interior paulista.

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A temporada começou em Lins, nos dias 24, 25 e 26 de abril, seguindo para Guarantã, entre 21 e 24 de maio. No segundo semestre, o circuito chegou a Marília, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, e encerrou seu calendário em Bauru, entre 13 e 15 de novembro.

As quatro etapas proporcionaram momentos de competição, confraternização e troca de experiências entre atletas de diferentes níveis, reforçando o caráter inclusivo da modalidade e sua capacidade de reunir pessoas de diferentes idades em torno da prática esportiva.

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Divulgação RECORD Paulista

Beach tennis ganha força no interior paulista

Nos últimos anos, o beach tennis conquistou espaço no cenário esportivo brasileiro, deixando de ser uma modalidade associada principalmente às regiões litorâneas para se tornar uma atividade cada vez mais presente nos centros urbanos e nas cidades do interior.

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No interior de São Paulo, a expansão de arenas esportivas, quadras de areia, centros de treinamento e competições regionais acompanha essa transformação. Cidades como Bauru, Marília e Lins fazem parte desse movimento, que amplia as oportunidades de prática esportiva, estimula hábitos saudáveis e movimenta o setor de serviços ligado ao esporte.

Além do aspecto competitivo, o beach tennis se destaca pela facilidade de socialização e pela possibilidade de participação de atletas amadores e experientes. A modalidade também contribui para a movimentação da economia local, envolvendo estabelecimentos comerciais, serviços, profissionais do esporte e empreendimentos ligados ao lazer e ao bem-estar.

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É nesse cenário de crescimento que o Circuito RECORD Paulista de Beach Tennis amplia sua relevância, oferecendo uma estrutura de competição regional e contribuindo para dar visibilidade aos atletas e às cidades participantes.

O encerramento da etapa de Bauru marcou a conclusão de um calendário de quatro edições que movimentaram o interior paulista durante 2026. A participação dos atletas, o envolvimento dos parceiros e a presença do público ao longo da temporada demonstraram a importância de iniciativas que incentivam a prática esportiva e valorizam o talento regional.

Com o encerramento das atividades de 2026, a emissora celebra os resultados alcançados e reforça seu compromisso de continuar investindo em projetos que conectam pessoas, promovem experiências e fortalecem o esporte no interior de São Paulo.

O Circuito RECORD Paulista de Beach Tennis se despede de 2026 com a expectativa de novos encontros, desafios e grandes momentos nas quadras de areia. Nos vemos em 2027!