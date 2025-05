RECORD Paulista fecha parceria com o 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo em Boituva (SP) Evento reúne quase 50 balões e promete encantar o público entre os dias 10 e 15 de junho Record Paulista|Do R7 30/05/2025 - 09h44 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Paulista

A cidade de Boituva, reconhecida como Capital Nacional do Paraquedismo e do Balonismo Turístico, se prepara para sediar mais uma vez um dos eventos mais deslumbrantes do calendário esportivo nacional: o 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo.

A edição de 2025 acontecerá entre os dias 10 e 15 de junho, reunindo cerca de 50 balões – incluindo modelos tradicionais e balões de forma – em uma programação que combina provas técnicas, apresentações especiais e atividades voltadas ao público.

Divulgação RECORD Paulista

Este ano, a RECORD Paulista se une ao evento como parceira oficial, reforçando seu compromisso com o incentivo ao esporte, à cultura e ao turismo regional. A emissora fará a cobertura completa da competição, levando aos telespectadores todos os detalhes e bastidores do espetáculo aéreo que promete colorir os céus do interior paulista.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

‌



As atividades competitivas terão início sempre às 6h30, aproveitando as condições ideais para o voo dos balões. Confira o cronograma:

10 de junho (terça-feira) 1º voo competitivo – 6h30

1º voo competitivo – 6h30 11 de junho (quarta-feira) 2º voo competitivo – 6h30

2º voo competitivo – 6h30 12 de junho (quinta-feira) 3º voo competitivo – 6h30

3º voo competitivo – 6h30 13 de junho (sexta-feira) 4º voo competitivo – 6h30 Night Glow – 19h30 e 20h30

4º voo competitivo – 6h30 Night Glow – 19h30 e 20h30 14 de junho (sábado) 5º voo competitivo – 6h30 Voo Fiesta – 16h Night Glow – 19h30 e 20h30

5º voo competitivo – 6h30 Voo Fiesta – 16h Night Glow – 19h30 e 20h30 15 de junho (domingo) Último voo competitivo – 6h30 Voo Fiesta com apresentação dos balões em formato especial – 16h

LOCAIS DO EVENTO

‌



10 a 13 de junho – Centro Nacional de Paraquedismo Rua Doutor Newton Raul Faria de Almeida

– Centro Nacional de Paraquedismo 13 a 15 de junho – Rua Benedito Rodrigues de Melo, Portal Ville Azaleia

Todas as atividades estão sujeitas às condições climáticas.

Além das competições, o público poderá aproveitar uma série de atrações paralelas a partir da sexta-feira (13), às 17h, até o domingo (15), às 22h:

‌



Exibições de balões em formatos especiais

Shows ao vivo

Praça de alimentação variada

Área de lazer para toda a família

Entrada solidária

Um evento completo para moradores, visitantes e turistas, promovendo entretenimento, turismo e cultura em um ambiente acolhedor e seguro.

O 38º Campeonato Brasileiro de Balonismo é uma realização da Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), com patrocínio da Aeromagic, apoio da Prefeitura de Boituva e cobertura oficial da Record Paulista.