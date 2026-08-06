RECORD Paulista fortalece presença na maior edição da Festa Julina Beneficente de Sorocaba Apoio ao evento contou com camarote exclusivo para clientes, ativações de marca e ações de relacionamento durante os 20 dias de programação

Divulgação RECORD Paulista Crédito das fotos: @produtorabora

A RECORD Paulista foi apoiadora da 45ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba, realizada entre os meses de julho e agosto no Paço Municipal. Considerada a maior edição da história do evento, a festa reuniu mais de 400 mil pessoas ao longo de 20 dias de programação, consolidando-se como o maior evento beneficente do estado de São Paulo.

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Como parte da parceria, a RECORD Paulista investiu em um camarote exclusivo para receber clientes da emissora, proporcionando uma experiência diferenciada durante os principais shows da programação. O espaço contou com serviço de comidas e bebidas, fortalecendo o relacionamento com parceiros comerciais e convidados.

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A presença da marca também foi ampliada por meio de diversas ativações realizadas em todo o recinto. A RECORD Paulista esteve presente com infláveis e wind banners estrategicamente posicionados, além de vídeos exibidos no palco principal e inserções na cenografia do evento, garantindo ampla visibilidade durante toda a programação.

Divulgação RECORD Paulista Crédito das fotos: @produtorabora

A edição 2026 da Festa Julina contou com 39 atrações musicais, incluindo grandes nomes da música nacional, como Henrique & Juliano, Pedro Sampaio, Ana Carolina, Belo e Os Paralamas do Sucesso, além de apresentações de stand-up comedy, sessões gratuitas do Circo Stankowich, parque de diversões e a tradicional Vila Gastronômica, formada por 28 entidades assistenciais da cidade.

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Divulgação RECORD Paulista Crédito das fotos: @produtorabora

O principal objetivo do evento foi arrecadar recursos para os projetos sociais das entidades beneficentes participantes. Segundo a organização, a edição deste ano superou os resultados de 2025 tanto em público quanto em arrecadação, reforçando a importância da Festa Julina para Sorocaba e para toda a região.

A participação da RECORD Paulista reforça seu posicionamento como parceira de grandes eventos regionais, promovendo experiências exclusivas para clientes, ampliando a visibilidade da marca e fortalecendo o relacionamento com o mercado em ações de grande impacto junto ao público.