RECORD Paulista impulsiona Campeonato Brasileiro de Balonismo Como media partner oficial, emissora realizou ações com cobertura local, inserções na programação, conteúdos digitais e participação da rede nacional

Divulgação RECORD Paulista

A RECORD Paulista foi media partner do 39º Campeonato Brasileiro de Balonismo, realizado entre os dias 12 e 14 de junho, em Boituva (SP), consolidando sua atuação como uma das principais plataformas de divulgação dos grandes eventos do interior paulista.

Ao longo de toda a campanha de comunicação, a emissora promoveu ampla cobertura antes, durante e após o campeonato, com chamadas na programação local, reportagens especiais, conteúdos digitais e publicações no portal R7 Regional, disponível em r7.com/recordpaulista.

‌



Divulgação RECORD Paulista

Durante os dias de evento, equipes de jornalismo da RECORD Paulista acompanharam as atividades em Boituva, realizando entradas ao vivo, reportagens especiais e links para a programação da RECORD na rede nacional, levando as imagens do maior campeonato de balonismo do país para milhões de telespectadores em todo o Brasil.

Além da cobertura jornalística, a emissora também realizou a gravação de uma edição especial do programa “Tá no Ar Interior”, apresentado por Marcos Paiva. O programa mostrará os bastidores, atrações e os principais momentos do evento e será exibido no próximo sábado, dia 20 de junho.

‌



Divulgação RECORD Paulista

O 39º Campeonato Brasileiro de Balonismo reuniu um público estimado em 45 mil pessoas ao longo de três dias de programação. Entre os destaques estiveram as apresentações do Night Glow, o tradicional Voo Fiesta, atrações musicais e atividades voltadas ao público infantil, reforçando o potencial turístico e econômico de Boituva, reconhecida nacionalmente como a Capital do Paraquedismo e do Balonismo Turístico.

As provas competitivas aconteceram nas primeiras horas da manhã e coloriram o céu da cidade durante todo o campeonato. Ao final da disputa, os campeões da edição de 2026 foram:

‌



• 1º lugar – Filipe Tostes (10.850 pontos)

• 2º lugar – Caio Avelino (10.520 pontos)

‌



• 3º lugar – João Vitor Justo (10.237 pontos)

A parceria entre a RECORD Paulista e o Campeonato Brasileiro de Balonismo reforça o compromisso da emissora em valorizar iniciativas que promovem o turismo, a cultura, o entretenimento e o desenvolvimento econômico das cidades do interior de São Paulo, conectando grandes eventos a uma audiência regional e nacional qualificada.