RECORD Paulista lança a plataforma ‘Veicula Fácil’

O lançamento da nova plataforma na RECORD Paulista foi realizado durante um evento, em no Hotel Comfort em Bauru, com a presença de empresários da região e autoridades da emissora como o assessor executivo do CEO do Grupo RECORD , Veríssimo. O evento foi conduzido pelo Diretor de novo negócios do Grupo RECORD , Carlos Giusti, o Diretor Executivo da RECORD Paulista, Márcio Alves e o Superintendente de Rede, André Dias.

Uma plataforma de autoatendimento, simples e intuitiva acaba de chegar na RECORD Paulista. É o Veicula Fácil, que busca ajudar o pequeno empresário a divulgar a própria marca, produtos ou serviços na programação da emissora.

Com o Veicula Fácil, o anunciante produz o próprio comercial de TV com apenas um clique, usando apenas logotipos e fotos do estabelecimento. E o melhor, o anúncio é criado sem custo, apenas a veiculação é paga.

Mesmo com o crescimento de novas plataformas, A TV aberta continua sendo o veículo de comunicação preferido no brasil. O tempo dedicado ao consumo de vídeos na TV aberta é de 62%, segundo explicou o Executivo de contas da KÂNTAR IBOPE MEDIA, Jáckson Santana, durante apresentação via internet.

A força da RECORD Paulista atinge um público potencial de 5 milhões de pessoas, o que representa a maior área de cobertura entre as emissoras da região. São mais de 163 cidades conectadas pela TV nas regiões de Bauru, Marília e Sorocaba. O Veicula Fácil chegou pra mostrar que anunciar na TV ABERTA é possível.

